Oruç Reis'in rotası panikletti! Yunanistan izinleri iptal edip AB'den yardım istedi

MAKSİMUM GÜVENLİK

Araştırma faaliyeti kapsamında Oruç Reis'in seyri ve demirlediği nokta konusunda herhangi bir lokasyon verisi duyurulmadı. Bu bölgedeki faaliyetler, olası tacizlere karşı maksimum güvenlikle yürütülecek. Oruç Reis dün faaliyetlerini başlattığı esnada bir yandan da Türk donanması dün Antalya körfezi açıklarında atışlı tatbikat icra ederken, bugün de devam edecek tatbikatla bölgedeki Türk donanması da ciddi varlık göstermeye devam edecek.

DONANMA KALKANI

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Oruç Reis'in donanma korumasındaki seyrini gösteren fotoğraflar paylaştı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakanlık, şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan MTA ORUÇ REİS araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır."

DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA: "YERLE YEKSAN EDERİZ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Akdeniz'de gerginliği arttıran taraf Türkiye değil, Yunanistan'dır. Almanya ve AB'nin ricası üzerine yaptığımız iyi niyet jesti karşılık görmemiştir. Akdeniz'in 'tek sahibi benim' anlayışı ile hareket edenler hüsrana uğrayacak (Akdeniz'de) Türkiye, kendisine karşı oluşturulan şer ittifaklarını yerle yeksan edecek imkan ve kabiliyetlere sahiptir" dedi.