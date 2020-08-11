Video Haber Son Dakika Haberi: TSK'dan Akdeniz'de Yunanlıları çıldırtan görüntüler! Türk F-16'sından efsane hareket | Video

Son Dakika Haberi: TSK'dan Akdeniz'de Yunanlıları çıldırtan görüntüler! Türk F-16'sından efsane hareket | Video

Son Dakika Haberi: TSK'dan Akdeniz'de Yunanlıları çıldırtan görüntüler! Türk F-16'sından efsane hareket | Video
11.08.2020 | 09:18

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Son dakika... Türk Silahlı Kuvvetleri savaş gemileri ve savaş uçakları Oruç Reis gemisine Akdeniz'de eşlik ediyor! Türkiye'nin yeni yayınladığı NAVTEX ile çılgına dönen Yunanistan bugün Türk F-16'larını alçak uçuş görüntüleri ile güne uyandı! İşte Oruç Reis sismik araştırma gemimize eşlik eden Türk Silahlı Kuvvetleri savaş gemilerini alçaktan geçiş ile selamlayan Tük F-16'nın efsane alçak uçuşu...

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