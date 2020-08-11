Oruç Reis Doğu Akdeniz'de! Türk taarruz helikopterleri Antalya Kaş açıklarında devriyede | Video
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Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX ile paniğe kapılan Yunanistan'a yeni sürpriz! Antalya Kaş açıklarındaki Meis adasına Yunan hücumbotu yanaştı iddiasını ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait silahlı taarruz helikopterleri devriye uçuşuna başladı.