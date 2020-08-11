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: 'da toplantı üstüne toplantı! Korsan MEB anlaşmasına Oruç Reis tokadı! AB'ye 'Acil' kodu ile çağrı

haberine göre; Başbakanı Kiryakos , Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Avrupa Birliği'nin özel bir oturumla acilen toplanması çağrısı yapılmasına karar verildi. Öte yandan sıcak gelişmeler konusunda Miçotakis, tüm siyasi parti liderlerini bilgilendirmeye başladı. Yunanistan'da panik havası sürerken tek umut AB ve Almanya'nın sürece dahil olarak bir uzlaşı sağlaması...

Giriş Tarihi: 11.8.2020 14:02 Son Güncelleme: 11.8.2020 14:10 ABONE OL
Son dakika: Yunanistan'da toplantı üstüne toplantı! Korsan MEB anlaşmasına Oruç Reis tokadı! AB'ye 'Acil' kodu ile çağrı

Son dakika haberi: 'nin Doğu Akdeniz'deki Navtex ilanı ile arama faaliyetlerine başlaması sonrası panikledi. Türkiye'nin hamlesi sonrası ülkede toplantı üstüne toplantı gerçekleşti. Şu ana kadar süreci yalnızca izlemek ile yetinen Yunanistan tek çıkış yolunu AB ve Almanya'dan gelecek destek olarak görüyor.

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Son dakika: Yunanistan'da toplantı üstüne toplantı! Korsan MEB anlaşmasına Oruç Reis tokadı! AB'ye 'Acil' kodu ile çağrı

TOPLANTI ÜSTÜNE TOPLANTI

'da basının tek gündemi 'nin Navtex kararı ve Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetleri olurken, bugün de hareketlilik sürüyor. Yunanistan Başbakanı , Dışişleri Bakanı Dendias ile bir araya geldi. Oruç Reis'in çalışmaları ve son durum hakkında değerlendirmelerde bulunan ikili çareyi AB'ye çağrı yapmakta buldu.

Son dakika: Yunanistan'da toplantı üstüne toplantı! Korsan MEB anlaşmasına Oruç Reis tokadı! AB'ye 'Acil' kodu ile çağrı

AB TOPLANTIYA ÇAĞRILACAK

A Haber canlı yayınında Manolis Kostidis'in aktardığına göre; , bugün acil olarak AB'yi toplantıya çağıracak. Toplantıda 'nin durdurulması için destek istenecek. Yunanistan'ın bir başka umudu da diplomasi çağrısında bulunan Almanya. Ülke şu an için AB ve Almanya'dan gelecek uzlaşı çağrılarından başka bir formül üretemedi.

Son dakika: Yunanistan'da toplantı üstüne toplantı! Korsan MEB anlaşmasına Oruç Reis tokadı! AB'ye 'Acil' kodu ile çağrı

YUNANİSTAN - MISIR MEB ALANINA ORUÇ REİS ÇIKARMASI

'nin Meis Adası yakınlarında Navtex ilan etmesi ile ile ipler gerilmişti. İki ülke karşı karşıya gelirken, Türkiye geri adım atmamış, Yunanistan paniğe kapılmıştı. Almanya'da yardım isteyen Yunanistan, masada sorunların çözülmesini talep etmişti. Başkan Erdoğan'ı arayan Merkel, Yunanistan ile görüşülerek çözüm üretilmesini, diplomasiye şans tanınmasını önermişti. Erdoğan, Yunanistan'a güvenmediğini söylemiş, Almanya'nın kefil olması ile Navtex'in iptal edilmesini istemişti.

Son dakika: Yunanistan'da toplantı üstüne toplantı! Korsan MEB anlaşmasına Oruç Reis tokadı! AB'ye 'Acil' kodu ile çağrı

, bunu fırsata çevirmek için Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması yaptı. Adalar üzerinden yapılan anlaşmanın hukuksuz olduğunu ifade eden , kesinlikle bölgeyi tanımayacağını ifade etmişti. Erdoğan'ın talimatı ile Doğu Akdeniz'de arama faaliyetlerine başlayan Oruç Reis, Yunanistan ile Mısır'ın MEB alanı olarka belirlediği bölgeye 42 mil girdi. Türkiye, korsan anlaşmayı bu hamlesi ile çöpe attı.

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Son dakika: Yunanistan'da toplantı üstüne toplantı! Korsan MEB anlaşmasına Oruç Reis tokadı! AB'ye 'Acil' kodu ile çağrı
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