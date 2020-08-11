Son dakika: Yunanistan'da toplantı üstüne toplantı! Korsan MEB anlaşmasına Oruç Reis tokadı! AB'ye 'Acil' kodu ile çağrı

Yunanistan, bunu fırsata çevirmek için Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması yaptı. Adalar üzerinden yapılan anlaşmanın hukuksuz olduğunu ifade eden Türkiye, kesinlikle bölgeyi tanımayacağını ifade etmişti. Erdoğan'ın talimatı ile Doğu Akdeniz'de arama faaliyetlerine başlayan Oruç Reis, Yunanistan ile Mısır'ın MEB alanı olarka belirlediği bölgeye 42 mil girdi. Türkiye, korsan anlaşmayı bu hamlesi ile çöpe attı.

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