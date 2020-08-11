Son dakika: Yunanistan'da toplantı üstüne toplantı! Korsan MEB anlaşmasına Oruç Reis tokadı! AB'ye 'Acil' kodu ile çağrı

Son dakika haberi: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Navtex ilanı ile arama faaliyetlerine başlaması sonrası Yunanistan panikledi. Türkiye'nin hamlesi sonrası ülkede toplantı üstüne toplantı gerçekleşti. Şu ana kadar süreci yalnızca izlemek ile yetinen Yunanistan tek çıkış yolunu AB ve Almanya'dan gelecek destek olarak görüyor.
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TOPLANTI ÜSTÜNE TOPLANTI
Yunanistan'da basının tek gündemi Türkiye'nin Navtex kararı ve Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetleri olurken, bugün de hareketlilik sürüyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Dışişleri Bakanı Dendias ile bir araya geldi. Oruç Reis'in çalışmaları ve son durum hakkında değerlendirmelerde bulunan ikili çareyi AB'ye çağrı yapmakta buldu.
AB TOPLANTIYA ÇAĞRILACAK
A Haber canlı yayınında Manolis Kostidis'in aktardığına göre; Yunanistan, bugün acil olarak AB'yi toplantıya çağıracak. Toplantıda Türkiye'nin durdurulması için destek istenecek. Yunanistan'ın bir başka umudu da diplomasi çağrısında bulunan Almanya. Ülke şu an için AB ve Almanya'dan gelecek uzlaşı çağrılarından başka bir formül üretemedi.
YUNANİSTAN - MISIR MEB ALANINA ORUÇ REİS ÇIKARMASI
Türkiye'nin Meis Adası yakınlarında Navtex ilan etmesi ile Yunanistan ile ipler gerilmişti. İki ülke karşı karşıya gelirken, Türkiye geri adım atmamış, Yunanistan paniğe kapılmıştı. Almanya'da yardım isteyen Yunanistan, masada sorunların çözülmesini talep etmişti. Başkan Erdoğan'ı arayan Merkel, Yunanistan ile görüşülerek çözüm üretilmesini, diplomasiye şans tanınmasını önermişti. Erdoğan, Yunanistan'a güvenmediğini söylemiş, Almanya'nın kefil olması ile Navtex'in iptal edilmesini istemişti.
Yunanistan, bunu fırsata çevirmek için Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması yaptı. Adalar üzerinden yapılan anlaşmanın hukuksuz olduğunu ifade eden Türkiye, kesinlikle bölgeyi tanımayacağını ifade etmişti. Erdoğan'ın talimatı ile Doğu Akdeniz'de arama faaliyetlerine başlayan Oruç Reis, Yunanistan ile Mısır'ın MEB alanı olarka belirlediği bölgeye 42 mil girdi. Türkiye, korsan anlaşmayı bu hamlesi ile çöpe attı.
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