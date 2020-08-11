Video Haber Son Dakika | Yunan yönetiminde yeni NAVTEX paniği | Video

Son Dakika | Yunan yönetiminde yeni NAVTEX paniği | Video

Son Dakika | Yunan yönetiminde yeni NAVTEX paniği | Video
11.08.2020 | 13:51

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Son dakika haberi... Türkiye'nin yeni ilan ettiği NAVTEX Yunanistan'da paniğe sebep oldu! A Haber Muhabiri Manolis Kostidis, Türkiye'nin yeni ilan ettiği NAVTEX sonrası Yunanistan'da yaşanan son gelişmeleri canlı yayında aktardı...

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