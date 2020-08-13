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MSB'en paylaşımı

ile ilgili yeni bir görüntü paylaştı.

Giriş Tarihi: 13.8.2020 20:44 Son Güncelleme: 13.8.2020 20:59 ABONE OL
MSB'en Oruç Reis paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis ile ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaşım yaptı.

Bakanlık paylaşımında "Deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları Türk Deniz Kuvvetleri, MTA ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Oruç Reis'ten yeni görüntü | Video

Bakanlık paylaşımda Oruç Reis'in yeni görüntülerine yer verdi.

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MSB'en Oruç Reis paylaşımı
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