Son dakika! Oruç Reis'ten yeni görüntü | Video
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Milli Savunma Bakanlığı, "Deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları Türk Deniz Kuvvetleri, MTA ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir." notuyla Oruç Reis'in yeni görüntülerini paylaştı.