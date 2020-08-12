Son dakika: Yunanistan'da NAVTEX alarmı! Oruç Reis göreve başladı, Atina'da toplantı üstüne toplantı | Video

Son dakika haberi: Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de faaliyete başlamasının ardından Yunanistan adeta tutuştu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine engel olmak için her yolu deneyen Yunanistan'ın tüm senaryoları suya düştü. Oruç Reis sismik araştırmalara başlarken, donanma Yunanistan'dan gelebilecek tacizlere karşı 24 saat koruma sağlıyor.