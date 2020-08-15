Ekipler aynı anda harekete geçti! İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu

İstanbul Polisi, Bağcılar'da uyuşturucu satıcıları tarafından silahla vurularak hain saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke (28) anısına "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik seri operasyonlar düzenledi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, geçtiğimiz Perşembe günü İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Bağcılar'da Şehit Polis Erkan Gökteke adına Huzur Uygulaması yaptı. Uygulamada 13 uyuşturucu satıcısı yakalandı. 10 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Son operasyon polis kameralarına böyle yansıdı.

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208 TORBACI TUTUKLANDI

18 Temmuz'da hain saldırıda şehit olan Erkan Gökteke'nin adına İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatlarıyla düzenlenen seri uygulama ve operasyonlarda 240 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Yaklaşık 400 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 208'i tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.