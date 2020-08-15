Şehidin mesai arkadaşlarından zehir tacirlerine seri operasyon | Video
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İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu satıcıları tarafından şehit edilen polis memuru Erkan Gökteke'nin ismiyle düzenlenen Huzur Uygulaması'nda 13 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Şehit Erkan Gökteke'nin adına İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatlarıyla düzenlenen seri uygulama ve operasyonlarda 240 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Yaklaşık 400 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Son operasyon polis kameralarına böyle yansıdı.