Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert Doğu Akdeniz açıklaması: AB, tek taraflı adım atanlara çağrı yapsın!

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz ile ilgili Türkiye'ye çağrıda bulunan AB'ye yönelik bir açıklama yaptı. Açıklamada sert ifadeler kullanıldı. Türkiye'nin hakkını koruduğu vurgulandı, çağrının tek taraflı çalışma yapanlara yönelik olması gerektiği vurgulandı.

AB'YE SERT TEPKİ

Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye diyalog ve müzakereden yanadır. Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB'nin çağrısı Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır.

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