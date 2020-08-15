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: 'ndan çok sert açıklaması: AB, tek taraflı adım atanlara çağrı yapsın!

haberi: 'de sular ısınmaya devam ederken, 'ndan çok sert bir açıklama geldi. Türkiye'ye diyalog çağrısı yapan AB'ye, "Çağrı, Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır." denildi. İşte son dakika haberinin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 15.8.2020 10:54 Son Güncelleme: 15.8.2020 11:07 ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert Doğu Akdeniz açıklaması: AB, tek taraflı adım atanlara çağrı yapsın!

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz ile ilgili Türkiye'ye çağrıda bulunan AB'ye yönelik bir açıklama yaptı. Açıklamada sert ifadeler kullanıldı. Türkiye'nin hakkını koruduğu vurgulandı, çağrının tek taraflı çalışma yapanlara yönelik olması gerektiği vurgulandı.

AB'YE SERT TEPKİ

Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye diyalog ve müzakereden yanadır. Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB'nin çağrısı Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır.

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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert Doğu Akdeniz açıklaması: AB, tek taraflı adım atanlara çağrı yapsın!
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