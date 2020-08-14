Doğu Akdeniz'i karış karış inceliyor! İşte Oruç Reis gemisinin dikkat çeken özellikleri

"15 KİLOMETRE DERİNLİĞE KADAR BİLGİ ALABİLİYORUZ"



"Gemimizin ana faaliyet alanı sismik araştırma" diyen Kerim Tuncer Sarıkavak sözlerini şöyle sürdürmüştü:



"Özellikle geniş alanlarda 2 boyutlu sismik araştırma ve bunu müteakip 3 boyutlu sismik araştırma yapabilecek kapasitede. Bunun amacı deniz tabanının aşağısında 8 bin metre veya 10 bin metreye kadar etkin derinlikte deniz tabanının altının görüntülenmesine, jeolojik yapıların ortaya çıkarılmasına çalışıyoruz. Gemimiz buna imkan sağlıyor. Özellikle doğalgaz ve petrol araştırmalarında, doğalgaz ve petrolün bulunduğu yapıların tespiti bu yöntemle çok rahatlıkla ortaya çıkabiliyor. Deniz tabanının ayrıca incelenmesi, haritalanması diğer sismik araştırma gemilerinde olmayan bir özellik. Burada deniz tabanının da ayrıntılı incelenmesi yapılıyor. Uzaktan kumandalı robot (ROV) sistemiyle şu an için bin 500, veri kablosu artırılarak 3 bin metre derinliğe inebilen sistemimiz mevcut. Bununla da deniz tabanında yerleştirilecek her hangi bir platformun veya deniz üstü yapılarının yer seçimlerinin yapılması açısından mühendislik ve zemin etütleri yapabilme kabiliyetine sahip. Deniz tabanının ayrıntılı incelenmesinin yanı sıra 2 boyutlu sismik çalışma yaparak da aslında kabuk çalışmalarına da, bilimsel araştırmalara da deniz tabanından itibaren 15 bin metre yani 15 kilometre derinliğe kadar bilgi alabiliyoruz. Böylece jeolojik yapıların ortaya çıkarılmasını sağlayabiliyoruz"