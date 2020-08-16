Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Biden'ın ifadeleri cahilce yapılmış bir açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'nde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

POMPEO İLE GÖRÜŞME

Bakanı Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin, "Libya'yı değerlendirdik, uzmanlar düzeyinde (ABD'yle) istişarelerimizi devam ettirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

BİDEN'IN AÇIKLAMALARI

Çavuşoğlu, ABD Başkan adayı Joe Biden'in ifadelerine ilişkin, şunları kaydetti:

"Biz böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Türk milletini de tanımayan cahilce yapılmış bir açıklama. Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Amerika'dan bir kimse karar veremez."

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'a sert sözler! "Cahilce bir açıklama!" | Video