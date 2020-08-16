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Dışişleri : Biden'ın ifadeleri cahilce yapılmış bir açıklama

Dışişleri Mevlüt ABD Başkan adayı Biden'in skandal ifadeleri için "Biz böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Türk milletini de tanımayan cahilce yapılmış bir açıklama." dedi.

Giriş Tarihi: 16.8.2020 21:16 Son Güncelleme: 16.8.2020 21:34 ABONE OL
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Biden'ın ifadeleri cahilce yapılmış bir açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'nde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

POMPEO İLE GÖRÜŞME

Bakanı Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin, "Libya'yı değerlendirdik, uzmanlar düzeyinde (ABD'yle) istişarelerimizi devam ettirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

BİDEN'IN AÇIKLAMALARI

Çavuşoğlu, ABD Başkan adayı Joe Biden'in ifadelerine ilişkin, şunları kaydetti:

"Biz böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Türk milletini de tanımayan cahilce yapılmış bir açıklama. Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Amerika'dan bir kimse karar veremez."

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Biden'ın ifadeleri cahilce yapılmış bir açıklama
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