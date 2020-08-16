Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'a sert sözler! "Cahilce bir açıklama!" | Video
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Başkan adayı Biden'in dkandal ifadeleri için "Biz böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Türk milletini de tanımayan cahilce yapılmış bir açıklama. Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Amerika'dan bir kimse karar veremez" dedi.
Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader'in yemin törenine katılmak üzere geldiği Dominik Cumhuriyeti'nde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu.