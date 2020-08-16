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Son dakika: 'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'in istihbari çalışmalarıyla 'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu Agit Garzan kod adlı , Hakurk'ta etkisiz hale getirildi. Edinilen son dakika habere göre; terörist Murat Kalko, pek çok silahlı saldırı ile öldürme olayının faili olduğu gerekçesiyle "Kırmızı Liste"de aranıyordu.

AA
Giriş Tarihi: 16.8.2020 14:33 Son Güncelleme: 16.8.2020 14:46 ABONE OL
Son dakika: PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi

MİT'in istihbari çalışmalarıyla PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu Agit Garzan kod adlı Murat Kalko, Hakurk'ta etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen PKK'lı Murat Kalko, pek çok silahlı saldırı ile öldürme olayının faili olduğu gerekçesiyle "Kırmızı Liste"de aranıyordu.

6 PKK İSTİHBARAT MENSUBU ETKİSİZ

MİT'in istihbaratıyla düzenlenen iki ayrı operasyonda da sansasyonel eylem planlayan üst düzey 6 PKK özel güç ve istihbarat mensubu daha etkisiz hale getirildi.

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Son dakika: PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi
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