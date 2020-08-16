Son dakika: PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi | Video

MİT'in istihbari çalışmalarıyla PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu Agit Garzan kod adlı Murat Kalko, Hakurk'ta etkisiz hale getirildi. Edinilen son dakika habere göre; terörist Murat Kalko, pek çok silahlı saldırı ile öldürme olayının faili olduğu gerekçesiyle "Kırmızı Liste"de aranıyordu.