Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 2 milyon TL’lik tazminat davası!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin yurtdışında serveti olduğu yönünde iftiralarda bulunmuştu. Bugün Başkan Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Özel, Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi adına Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık manevi tazminat davası açtıklarını belirtti.

Avukat Özel, açıklamasında şunları kaydetti:



"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir gazetede sayın Cumhurbaşkanımıza ve aile bireylerine yine yalan ve iftira yollu hakaretleri ile saldırmış, sözde yurtdışında paralar olduğundan bahsetmiştir.

Buna benzer daha önceki asılsız iftiralarda bağlamında tazminata mahkum olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu alışık olduğu yalan ve iftira siyasetini devam ettirmektedir.

Görünen o ki yapılan onca haksız fiillerine ilişkin mahkemeler tarafından milyonluk tazminatla mahkum edilmiş olsa da o yüzü kızarmadan yalanlarına devam etmekte bir beis görmemiştir.

ERDOĞAN VE AİLESİ ADINA 2 MİLYON LİRA MANEVİ TAZMİNAT

Biz bir kere daha bu yalan ve iftiraları için haksız fiili tarihi olan 17 Ağustos 2020 tarihinde yani bugün mahkemeye gidip Müvekkil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireyleri adına 2 Milyon TL 'lik Manevi tazminat davası açarak yasal yollara başvurularımızı yapmış bulunuyoruz.

SUÇ DUYURUSU

Şuna eminiz ki, daha önce de ispat edemediği gibi yine hiçbir asılsız iddiasını ispat edemeyecektir. Lakin çamur at izi kalsın taktiğine de devam edecektir. Bu bağlamda gerekli suç duyurusu başvurularını ilgili mercilere de yapmış bulunuyoruz.

Şunu bir kere daha altını çizerek söylüyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireylerinin yurtdışında herhangi bir parası bulunmamaktadır.

Kılıçdaroğlu ısrarlı bir şekilde kendisine inanan bir kesimi yine bu yalan ve iftiraları ile yanıltarak siyasetine devam etmektedir.

Bu bağlamda kamuoyuna acık yüreklilikle Kılıçdaoğlu'nun yalancı ve müfteri olduğunu bir kere daha açık açık söylüyoruz, hukuk önünde de tüm haklarımızı hızlı ve eksiksiz bir şekilde kullandık kullanmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz."



Son dakika: Kılıçdaroğlu'na bir "Man adası" tazminatı daha

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası' cezası! Bir yalanı daha tescillendi! Tazminat ödeyecek

Kılıçdaroğlu, 1 milyon liradan fazla tazminat kaybetti

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası