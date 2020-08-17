Video Haber Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 2 milyon TL’lik tazminat davası | Video

Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 2 milyon TL’lik tazminat davası | Video

Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 2 milyon TL’lik tazminat davası | Video
17.08.2020 | 18:30

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 2 milyon TL’lik tazminat davası | Video 01:48
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 2 milyon TL’lik tazminat davası | Video 17.08.2020 | 18:30
Son Dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş corona virüsü Covid-19 paylaşımı | Video 01:18
Son Dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş corona virüsü (Covid-19) paylaşımı | Video 17.08.2020 | 17:30
Son Dakika | Bakan Albayrak'tan ekonomi paylaşımı Küresel krizden de daha da güçlenerek çıkacaktır | Video 01:13
Son Dakika | Bakan Albayrak'tan ekonomi paylaşımı "Küresel krizden de daha da güçlenerek çıkacaktır" | Video 17.08.2020 | 16:39
Yunanistan'ın parlamento adımının anlamı ne? Libya ziyaretinin perde arkası detayları... | Video 08:42
Yunanistan'ın parlamento adımının anlamı ne? Libya ziyaretinin perde arkası detayları... | Video 17.08.2020 | 15:36
Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: Bölge ateş altına alındı... 00:37
Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: Bölge ateş altına alındı... 17.08.2020 | 14:22
Son Dakika Haberi... ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın skandal açıklamalarına vatandaşlardan tepki | Video 04:34
Son Dakika Haberi... ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın skandal açıklamalarına vatandaşlardan tepki | Video 17.08.2020 | 14:12
Deprem similatöründe depremi yaşayan Bakan Soylu ve Bakan Kurum'dan açıklama | Video 06:02
Deprem similatöründe depremi yaşayan Bakan Soylu ve Bakan Kurum'dan açıklama | Video 17.08.2020 | 12:58
Skandal Türkiye açıklamalarıyla tepki çeken ABD Başkan Adayı Joe Biden kimdir? 05:17
Skandal Türkiye açıklamalarıyla tepki çeken ABD Başkan Adayı Joe Biden kimdir? 17.08.2020 | 11:34
Son Dakika Haberi... Bakan Albayrak'tan flaş paylaşım: Tüm zamanların en iyi rakamları ile rekor kırıldı! | Video 00:50
Son Dakika Haberi... Bakan Albayrak'tan flaş paylaşım: Tüm zamanların en iyi rakamları ile rekor kırıldı! | Video 17.08.2020 | 10:26
Son Dakika Haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı | Video 01:06
Son Dakika Haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı | Video 17.08.2020 | 09:40
PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu ile 6 PKK özel güç ve istihbarat mensubu terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:49
PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu ile 6 PKK özel güç ve istihbarat mensubu terörist etkisiz hale getirildi | Video 17.08.2020 | 07:57
Başkan Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu | Video 03:40
Başkan Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu | Video 16.08.2020 | 23:14
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'a sert sözler! Cahilce bir açıklama! | Video 12:15
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'a sert sözler! "Cahilce bir açıklama!" | Video 16.08.2020 | 21:24
Son dakika! 16 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı | Video 01:44
Son dakika! 16 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı | Video 16.08.2020 | 20:40
MSB'den anlamlı paylaşım | Video 01:15
MSB'den anlamlı paylaşım | Video 16.08.2020 | 19:43
Başkan Erdoğan, down sendromlu gençle böyle konuştu | Video 00:19
Başkan Erdoğan, down sendromlu gençle böyle konuştu | Video 16.08.2020 | 18:59
Son Dakika | MHP Lideri Bahçeli'den ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın skandal açıklamalarına sert tepki | Video 02:27
Son Dakika | MHP Lideri Bahçeli'den ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın skandal açıklamalarına sert tepki | Video 16.08.2020 | 16:18
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayder Yaylası'ndaki kaçak yapılar hakkında flaş açıklama | Video 02:36
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayder Yaylası'ndaki kaçak yapılar hakkında flaş açıklama | Video 16.08.2020 | 13:24
Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Ayder Yaylası'nda | Video 02:09
Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Ayder Yaylası'nda | Video 16.08.2020 | 13:12
Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu | Video 01:34
Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu | Video 16.08.2020 | 12:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet Gazetesi’nde yaptığı röportaj ardından Erdoğan ve ailesi adına 2 milyon liralık manevi tazminat davası ve savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin yurtdışında serveti olduğu yönünde iftiralarda bulunmuştu. Bugün Başkan Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Özel, Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi adına Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık manevi tazminat davası açtıklarını belirtti.

Avukat Özel, açıklamasında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir gazetede sayın Cumhurbaşkanımıza ve aile bireylerine yine yalan ve iftira yollu hakaretleri ile saldırmış, sözde yurtdışında paralar olduğundan bahsetmiştir.

Buna benzer daha önceki asılsız iftiralarda bağlamında tazminata mahkum olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu alışık olduğu yalan ve iftira siyasetini devam ettirmektedir.

Görünen o ki yapılan onca haksız fiillerine ilişkin mahkemeler tarafından milyonluk tazminatla mahkum edilmiş olsa da o yüzü kızarmadan yalanlarına devam etmekte bir beis görmemiştir.

ERDOĞAN VE AİLESİ ADINA 2 MİLYON LİRA MANEVİ TAZMİNAT
Biz bir kere daha bu yalan ve iftiraları için haksız fiili tarihi olan 17 Ağustos 2020 tarihinde yani bugün mahkemeye gidip Müvekkil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireyleri adına 2 Milyon TL 'lik Manevi tazminat davası açarak yasal yollara başvurularımızı yapmış bulunuyoruz.

SUÇ DUYURUSU
Şuna eminiz ki, daha önce de ispat edemediği gibi yine hiçbir asılsız iddiasını ispat edemeyecektir. Lakin çamur at izi kalsın taktiğine de devam edecektir. Bu bağlamda gerekli suç duyurusu başvurularını ilgili mercilere de yapmış bulunuyoruz.

Şunu bir kere daha altını çizerek söylüyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireylerinin yurtdışında herhangi bir parası bulunmamaktadır.

Kılıçdaroğlu ısrarlı bir şekilde kendisine inanan bir kesimi yine bu yalan ve iftiraları ile yanıltarak siyasetine devam etmektedir.

Bu bağlamda kamuoyuna acık yüreklilikle Kılıçdaoğlu'nun yalancı ve müfteri olduğunu bir kere daha açık açık söylüyoruz, hukuk önünde de tüm haklarımızı hızlı ve eksiksiz bir şekilde kullandık kullanmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz."

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA