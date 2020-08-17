Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya çıkarması

! Milli Savunma Bakanı 'dan çıkarması

haberine göre; Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler,mutabakat muhtırası kapsamındaki faaliyetleri incelemek için 'nın başkenti Trablus'a geldi.

Giriş Tarihi: 17.8.2020 13:00 Son Güncelleme: 17.8.2020 13:07 ABONE OL
SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya çıkarması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Güvenlik, Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere Libya'nın başkenti Trablus'a geldi.

Bakan Akar ve Orgeneral Güler'in ziyareti dolayısıyla Mitiga Havalimanı'nda askeri tören düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru Libya Hükümeti'nin Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ve diğer Türk ve Libyalı yetkililer tarafından karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı.

Törenin ardından, Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler, mutabakat kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığına gitti.

Doğu Akdeniz’in jet-ski’li Don Kişot’u Rusya'nın Darbeci Hafter'e desteği sürüyor Oruç Reis Mavi Vatan’da tarih yazıyor

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya çıkarması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA