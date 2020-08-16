Yunanlı gazeteci ve film yönetmeni Aris Hadjistefanou, Sputnik ajasındaki 'Fransa, Yunanistan ve Egemenlik' başlıklı yazısında Paris'in Atina'yı Türkiye ile olan rekabetinde bir lejyoner olarak kullanıp daha sonra kenara iteceğini söyleyerek Yunan makamları ve kamuoyunu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kirli sabotajlarına karşı uyanık olmaya davet ediyor.
Bir önceki 'Erdoğan blöf yapmıyor' adlı yazımda da kimi Yunan aydınlarının Doğu Akdeniz'deki krizde Batılı ülkelerin Türkiye ile hesaplaşmada Yunanistan'ı bir kurşun asker olarak cepheye sürmelerinden duydukları rahatsızlığa dikkat çekmiştim.
Nitekim son birkaç gün içindeki gelişmeler sağduyulu aydınların öngörülerini haklı çıkardı.
Avrupa Birliği (AB), NATO ve ABD'den destek bulamayan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miiçotakis ile Macron'un Türkiye'ye yönelik ayak oyunları sonuçsuz kaldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Macron'a tansiyonu artırmaması uyarısında bulunurken Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Viyana'da ayağına çağırdığı Yunanlı Mevkidaşı Nikos Dendias'a 'ayar' verdi.
AB Dışişleri Bakanları'nın Cuma günkü toplantısına ise Almanya'nın sert çıkışı damga vurdu. Yunan- Rum kesimi ile Fransa'yı hayal kırıklığına uğratan Berlin, Paris'in Doğu Akdeniz'de askeri varlığını artırmasına sıcak bakmadığını açıkça dile getirdi.
Yunanistan'ı durmadan provoke eden İsrail ise kriz başladığından bu yana ortalıkta pek görünmemeye çalışıyor.
Zaten herkes, Avrupa ve dünya medyasının "Jet-ski üzerinden Doğu Akdeniz'i dizayn etmeye kalkan Don Kişot" diyerek alay ettiği Macron'un bölgeye gemi ve uçak gönderme şovunun sadece Yunanistan'a duyduğu dostluktan kaynaklanmadığının farkında.
Fransa Cumhurbaşkanı'nın asıl kuyruk acısı, Suriye ve Libya'da özellikle de Müslüman Afrika'da Türkiye'nin artan nüfuzu. Ortadoğu, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'da giderek sıkışan Macron'un derdi Yunanistan bahanesiyle Türkiye'den intikam almak.
***Fransa'nın Cibuti, Fildişi Sahili, Gabon ve Senegal'de askeri üsleri var. Şu an Fransız yönetimi Mali, Moritanya, Nijer, Burkina Faso ve Çad'da eş zamanlı birçok askeri operasyon yürütüyor.