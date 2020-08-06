ABD'nin stratejik müttefiki İsrail'in askeri tacizleri yanında siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel krizlerle boğuşan Lübnan, bu kez Hiroşima'ya atılan atom bombasını aratmayan Beyrut'taki devasa patlamayla sarsıldı. Bölgesel ve küresel aktörlerin cephe savaşı verdiği Lübnan'daki bu trajik patlamayla ilgili yazılı, görsel ve dijital medyada muhtemel senaryolar şimdiden yoğun ilgi görüyor.

Bu ilginç ihtimallere geçmeden önce yeni bir küresel denge için verilen amansız güç mücadelesini ve devreye sokulan farklı araçları iyi anlamak gerekiyor. Yüzyılımızı belirleyecek bu kaotik çatışmayı geleneksel kavram, yöntem ve yaklaşımlarla analiz etmek gerçeği perdeler.

Bir önceki yazımda Asya- Pasifik veya Ortadoğu'da özellikle Lübnan merkezli bir 'ekim süprizi'nden bahsedildiğini aktarmıştım. (https://www.sabah.com.tr/yazarlar/bercan-tutar/2020/08/02/ekim-surprizi)

Nitekim iki milyonluk Beyrut'un üçte birini etkileyen patlamayla bu tahminler doğru çıktı. Önce patlamanın içeriğini aydınlatacak iki manzaraya bakmakta fayda var.

Dışarıdaki manzara şöyle... Küresel düzeydeki güç dengesi başını ABD'nin çektiği Atlantik'ten Çin, Rusya ve Türkiye'nin liderlik ettiği Asya bloku ülkelerine doğru kayıyor.

İçerideki manzaradan ise ABD ve İsrail'deki yöneticilerin darboğazı görülüyor.

Dolayısıyla bir sürpriz gelişme hem yolsuzluk ve rüşvet nedeniyle ülke çapında kitlesel protestolara maruz kalan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun elini rahatlatacaktır.

Hem de korona salgını, ırkçı protestolar ve ekonomik kriz nedeniyle hayli sıkıntılı günler yaşayan Donald Trump'ın 3 Kasım'da ikinci kez başkan seçilmesinin önünü açacaktır.

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Bu bağlamda Beyrut'taki patlama tam birkategorisine giren niteliklere sahip. Nedenlerini bilemesek de en azından sonuçları buna işaret ediyor.İşte burada uluslararası güç sistemindeki konumu zayıflayaniyi analiz etmek lazım.ABD'nin ana hedefietkisiz hale getirmek. Şu anki konjonktürde Amerikan kamuoyu her tür askeri maceraya şiddetle karşı çıkıyor. Bu nedenlebenimsemiş durumda.ABD İran ve müttefiklerini ekonomikolarak çökertmeyi amaçlıyor. Çin, Rusya veTürkiye'ye karşı da benzer bir strateji devrede.Son aylarda İran'da aralarındadebulunduğu 10'a yakın endüstri kompleksindekigizemli patlamalar bunun pratiği olarak okunuyor. Zaten Trump 2017'de CIA'nın her tür yönteme başvuracağını ilan etmişti.İsrail'in Suriye ve Lübnan'daHizbullah'a karşı düzenlediği sistematik saldırılarbu kategoride yer alıyor.... Irak'taSuriye'de de DEAŞ lideriyönelik askeri operasyonlar gibi...

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Bu stratejik tablodan bakınca Beyrut'takiister istemez gözlerin İsrail ve ABD'ye çevrilmesine yol açıyor. Netanyahu'nunattığıLüban ve Hizbullah'ı tehdit etmesi şüpheleri daha da artıyor. En ilginci de Trump'ın "Generallerime sordum. Patlamanın bir saldırıya benzediğini söylüyorlar" demesi.Çünkü Trump'ın ısrarla 'saldırı' dediği patlamaeski başbakanlardanplanlamakla suçlandığı döneme denk geldi.ülkede kargaşayı derinleştirmesinden endişe ediliyordu. ABD Başkanı'nın biraz da Hizbullah'ı kast ederek konuştuğu anlaşıyor.Hasılı kelam, zor durumdaki İsrail ve ABD'nin elini güçlendirip İran ve Hizbullah'ı ise hedef tahtasına koyan bu saldırı, sonuçları itibariyle her açıdanşüphesi uyandırıyor.