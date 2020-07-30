İslam dünyasına ölümcül bir kanserli tümör gibi çöreklenen İsrail'deki Siyonist rejim, Müslümanların Ramazan ve Kurban Bayramı sevincini zehirlemek için her yıl muhakkak bir siyasi provokasyona, diplomatik barbarlığa veya Filistin halkına yönelik bir soykırım terörüne başvurur/du.

Bu kadim Siyonist tezgâh bu yıl da değişmedi. İsrail işgal rejimi, bu kez Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'nin ilhak planlarını ilan etti. Ve bu kirli planını da yine bir bayramımızın öncesine denk getirdi.

İsrail ile onun payandalığını yapan ABD ve diğer Batılı devletler de iyi biliyor ki işgal altındaki Filistin ile vesayet altına alınmış diğer Müslüman ülkeler zincirlerini kırmadıkça İslam dünyası da özgürleşemeyecektir.

Kolonyal zihniyetli kesimler dışında herkes Siyonist rejim ve destekçisi ABD'nin zayıfladığını görüyor. Küresel sistemin devranı kökten değişiyor. Nitekim Siyonist rejim ve destekçileri tüm hazırlıklarına rağmen Batı Şeria'nın ilhak sürecini gerçekleştiremediler.

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Hem korona salgını, ırkçılık karşıtı gösteriler ve derinleşen ekonomik kriz nedeniyle sarsılan ABD'nin İsrail'e destek verememesi hem de İsrail iç politikasındaki yolsuzluk ve çürümüşlük yüzündendestekçisi ABD ve diğer batılı ülkelerin halidaha da kötüleşecektir. Yeni dönemdeda İsrail'in beka çıkmazına çözüm bulamayacaktır.Zira İslam âleminin başına musallat olan ABD ve İsrail gibien çok da içeriden çürüyor. İsrail geçen yılki üç seçimden sonra daha birkaç ay önce zor bela bir koalisyon hükümeti kurabildi.de sık sık ifade ettiğigibi İsrail siyasetinin merkezindeki yolsuzluk,rüşvet, bürokratik talan vesonunu dahada hızlandıracaktır.

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2015'te eski başbakanlardan, yasalara aykırı olarak para aldığıiçinmahkûmoldu. Kasım 2019'da iseşu ankihakkında rüşvetaldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevinikötüye kullandığı suçlamalarıyladava açıldı., yolsuzluk ve görevinikötüye kullanma suçlarındanise üç yıla kadar hapis cezası ilekarşı karşıya olan Netanyahu,görevdeyken hakkında davaaçılan ilk İsrail Başbakanı.Bu örnekler İsrail siyasetinde, kamu kaynaklarını ve siyasi gücü kötüye kullanmayla ilgili sadece buzdağının görünen kısmıdır. İsrail'de tek bir gün yok ki politikacılar ya da devlet görevlileri hakkında bir yolsuzluk söylentisi duyulmasın.Mahkûm olanlar arasındavar.Zaten son dönemde Netanyahu aleyhine İsrail çapına yayılan protesto gösterileri degösteriyor.Politikacıların büyük şirketlerle ortaklığı ve bu ilişkilerden kendilerine ve mensup oldukları partiye çıkar sağladığıhaline gelmiş durumda.Siyonist hareketin ürünü olan İsrail'in içeriden yozlaşması en çok da Siyonist rüyayı gerçekleştirmek amacıyla dünyanın dört bir yanından getirilenleri hayal kırıklığına uğratıyor.İçeriden çürümüşlüğe ek olarak dış destek de azalınca Siyonist rejiminçok zor görünüyor.