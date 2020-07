Türkiye, 16 Nisan 2017'deki Anayasa Değişikliği Referandumu ile kabul edilen 'Başkanlık Sistemi'ne 24 Haziran 2018'deki genel seçimle birlikte resmen geçti. Böylece devletten medeniyete doğru yola çıkan 'Yeni Türkiye'nin kuruluşu da fiilen hayata geçmiş oldu.

Önceki gün 'Başkanlık Sistemi'nin ikinci yılı vesilesiyle tarihi bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin artık hakkını söke söke alan bir ülke olduğunun altını çizdi.

Özellikle şu tespitleri hayatiydi... "Geçmişte en küçük sarsıntıda demokrasisi ve ekonomisi yerle yeksan olan Türkiye'den, bölgesel ve küresel her türlü sınamayı başarıyla veren Türkiye'ye geldik. Krizlere karşı etkin refleksler verebilme gücüne kavuştuk. Her liderin görüşüne başvurduğu, işbirliğini aradığı bir ülke olduk."

Ülkemizin son iki asırdaki en önemli küresel hamlesi olan Başkanlık Sistemi'yle birlikte Türkiye deyim yerindeyse iki yıl içinde bir Anadolu ülkesinden bir dünya devletine dönüştü.

Bu tarihi reformu, Batı sonrası yeni bir dünya sisteminin kurulduğu bir aşamada yaptık. Başkanlık Sistemi'ne geçişimizi boğmak için tertipledikleri 15 Temmuz işgal ve darbe girişimi son kurşunlarıydı.

Atlantik İttifakı'nın bundan sonra ülkemize istikamet verecek gücü kalmadı. Bu yüzden Orta Asya ve Kafkaslar'dan Libya'ya, Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz'e, Suriye'den Aden Körfezi'ne, Balkanlardan Suriye ve Basra Körfezi'ne kadar uzanan alanlarda Türkiye'ye karşı her geçen gün mevzi kaybediyorlar.

Peki bu saatten sonra ne olacak?bir çıkış bulması çok zor.monteettikleri etnik ve mezhebiçatışmalara dayalıartıkişlevselliğini kaybetti.İşte tam da burada şunu asla unutmamak lazım. Daha yolun başındayız.Yeni Türkiye ile bir uzlaşma da olmayacak! Zira 'emperyal zihniyet' huyundan vazgeçmez.Şimdiye kadar çıkarlarına hizmet etmeyen her ülkeyi ya dış müdahaleye açık hale getirerek işgal ettiler ya da o ülkeyi etnik, mezhebi ve siyasi çatışmalarla kutuplaştırıp kontrol altına aldılar.Boyun eğmeyen liderler ise yagibi darbeyle devrildi. Yagibi öldürüldü. Yagibi 'doğal yollarla' tasfiye edildi. Ya dagibi ehlileştirildi.Bu bağlamda şu ana kadar bir tekdiş geçiremediler.

Fakat hep yenilseler de halkındanİşte bu yüzden, ülkemizi ve lideri Erdoğan'ı hedef seçenbir uzlaşıya varılabileceğine inanmak safdillik olur. Ne yaparsanız yapın busizi sürekli reddeder.Bu nedenle,deyişindekigibi bundan sonra Batı ileolmalı. SayınErdoğan'ın da vuguladığı gibihakkını söke söke alan birülke olarak artıkEğer bu stratejiden vazgeçmez vemilletçe sahip çıkarsak Yeni Türkiye,haline gelecektir.Nitekimdaha şimdiden eskidenolduğu gibidönüşmeye başladıbile...