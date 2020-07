Ayasofya'ya 86 yıl önce vurulan prangaların kırılması, Lozan parantezine alınan Türkiye'nin artık bir 'vesayet yurdu' olmadığının da ilanıdır aynı zamanda.

Türkiye'nin tarihi kimliğiyle kucaklaşması anlamına gelen bu jeo-kültürel hamle kim ne derse desin sadece ülkemiz için değil İslam dünyası adına da yeni bir çağın başlangıcıdır.

Unutmayalım ki Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla birlikte Ortadoğu'da Türk idaresinin yerini Avrupa emperyalizmi aldı.

Osmanlı o dönemde bile küresel dengeleri alt üst eden bir güce sahipti. Nitekim Osmanlı cephesi, Avrupa'nın Büyük Savaşı'nı Birinci Dünya Savaşı'na çevirmiş ve üç dört ayda biteceği varsayılan savaş dört yıl uzamıştı.

Sonunda İslam dünyasına egemen olan sömürgeciler, bütün ülkelere Fransa'nın eski Beyrut Başkonsolosu Charles François Georges-Picot ile İngiliz Lordu Kitchener'in Ortadoğu danışmanı Sir Mark Sykes'in belirledikleri keyfi sınırları ve yönetim sistemlerini dayattı. İşte bu nedenle sömürgecilerin bıraktığı kanlı miras, dünyanın diğer bütün bölgelerinden çok daha fazla hâlâ Ortadoğu'da hissediliyor.

***

Özellikle de Osmanlı'nın devamı olan Türkiye'yi her açıdan kuşatma altına alan emperyalistler yüzyıldır bize nefes dahi aldırmadılar. Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra, bir anlamda Türkiye ile İslam dünyası arasına örülmüş birerişlevi gördü.Kafkasya sınırlarımıza Demir Perde çekilmiş Balkanlar'daki 400 yıllık tarihimize ve oradaki Türklerle diğer Müslüman halklara ise sırtımızı çevirmiştik.En acıklısı da Fethin sembolü olanAncak hamdolsun önce Batı güdümlü vesayetçiler yenilgiye uğratıldı. Ardından dabirer birer yok etmeye başladık.Ve nihayet'iki kıtanınve iki denizin hükümdarı'olantalebi hayata geçti.

***

Bu bağlamda Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararı her şeyden önce 'vesayet dönemi'nin sona erdiğine işaret ediyor. İç ve dış politikamızda bizieklemlemeye çalışançağı kapanıyor. Artık 'dayalı daha realist birdeğerler dizisi devreye girecek.Bu yüzden de hem içimizdekihem onları üstümüze salan efendilerin maruz kaldığı hezimet her geçen gün daha da büyüyecek.Dolayısıyla küresel aktör olmaya endeksliile iç ve dış politikada bir bakıma bütün krizlerin teker teker aşıldığı yeni bir tarihi aşamaya geçiyoruz.Bundan sonra tıpkıve çıkarlarımızadayalırotamızı belirleyecek.Yani emperyalist güçler tarafındankapanacak.liderliğinde son 18 yıldır her açıdan, tarihi Ayasofya kararı ile Sykes-Picot'ların tarihimize giydirdiği birdaha parçalamıştır.Hâsılı kelam...Bütün bir yirminci yüzyılı kendini, tarihini ve kültürünü inkârla heba eden'Ayasofya devrimi'nin sembolize ettiği süreç iseher açıdan destansı dirilişinin; evine, yurduna, insanına, tarih ve kültürüne yeniden dönüşünün öyküsüdür.