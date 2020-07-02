Sayın Berat Albayrak'a, ailesine ve yeni doğan masum bebeğine yönelik küstah saldırılar dikkatlerin yeniden ilkel şiddet, kin ve düşmanlığın karargâhı konumuna gelen sosyal medya platformlarına yönelmesine yol açtı.
Berat Bey'e saldıran şerefsizler ile bu şerefsizliği besleyen kirli siyasi atmosfer ülke çapında infiale yol açtı. Zira aile kutsaldır. Bu kutsala dil uzatanlara bir daha böyle bir melanete cür'eti bile hayal edemeyecekleri bir ders verilmelidir.
Bu amaçla herkesi kapsayacak şekilde gereken her önlem alınmalıdır. Çünkü unutmayalım ki konvansiyonel terör dönemi çoktan bitti. Artık dijital şiddet çağındayız.
Birçok ülke ulusaşırı imtiyazlarıyla ulusal kanun, kural ve hukuku tanımayan Google, Facebook, Twitter, Instagram, Linkedln, Appstore, Spotify, Apple, Ynandex, Netflix, Steam ve Wikipedia gibi dijital platform, kurum, organizasyon veya şirketlere sıkı denetim getirirken bunların haksız kazançlarını da ağır biçimde vergilendirmeye başladı.
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Adı sosyal medya olan bu platformların kendilerine verdikleri sıfatlara aldanmayalım. Alman yazar Thomas Mann'in
de ifade ettiği gibi "Hayatta politik olmayan hiçbir şey yoktur."
Buna en çok da sosyal medya dâhildir. Süfli siyasi emellere alet edilen sosyal medya ile diğer dijital platformlar hedef seçilen kişi, kurum veya ülkelere karşı her tür çirkin saldırı, terör propagandası, dezenformasyon, asparagas haber ve iftiranın poligonu
haline gelmiş durumda.
Üstelik bu dijital kurumlar, ulusal devletlerin vergi denetiminden de muaf
konumdalar. Dijital devlerin her türlü hak ihlalinin yapıldığı ortamlar haline gelmesi üzerine harekete geçen kimi ülkeler yeni vergi ve yaptırımlarla bu başıbozukluğu
kontrol altına almaya ve haksız kazanca dur demeye çalışıyor.
Bu çerçevede Avrupa Birliği (AB) üyeleri başta olmak üzere
çoğu ülke
sosyal medya kanallarının daha yoğun
hukuki kontrole tabi tutulmalarını ve
içeriklerinin de denetlenmelerini öngören
yasalar çıkarıyor.
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Bunun son örneği Twitter'ın sansürüne uğrayan ABD Başkanı Donald Trump'ın
29 Mayıs tarihinde
imzaladığı ve bütün sosyal medya
platformlarını kapatma ile tehdit ettiği
kararnameydi.
Küreselci lobilerin tekelindeki sosyal medya platformları ve dijital organizasyonlar sadece Donald Trump ve çevresine değil Türkiye'ye karşı da oldukça 'ideolojik' davranıyor. Daha geçen ay Twitter, AK Parti ile ilişkili olduğunu ileri sürdüğü 7 binin üzerindeki hesabı sudan bir bahaneyle kapattı.
Özellikle Sayın Erdoğan ve ailesini hedef alanların 'hesaplarına' bakınca
bunların sosyal
hesap olmaktan ziyade nasıl birer şizofrenik 'siyasi hesap'
ile hareket ettiklerini görmemek
mümkün değil.
Türkiye söz konusu olunca demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğü diye tepinenlere
de prim tanımamak lazım. Çünkü
kendi kişisel ve ulusal çıkarları söz konusu olunca Avrupa ülkelerinin sosyal medyaya karşı adeta her tür orman kanununu çekinmeden devreye soktuğunu
unutmayalım.
İşte bu yüzden hem tarihe not düşmek
hem de alçak siyaset sahiplerine ibret olsun diye
dijital ve sosyal medya düzenlemeleri ile ilgili yeni ulusal siber güvenlik önlemlerinin
adı 'Hamza Salih Yasası'
olsun.