Sayın Berat Albayrak'a, ailesine ve yeni doğan masum bebeğine yönelik küstah saldırılar dikkatlerin yeniden ilkel şiddet, kin ve düşmanlığın karargâhı konumuna gelen sosyal medya platformlarına yönelmesine yol açtı.

Berat Bey'e saldıran şerefsizler ile bu şerefsizliği besleyen kirli siyasi atmosfer ülke çapında infiale yol açtı. Zira aile kutsaldır. Bu kutsala dil uzatanlara bir daha böyle bir melanete cür'eti bile hayal edemeyecekleri bir ders verilmelidir.

Bu amaçla herkesi kapsayacak şekilde gereken her önlem alınmalıdır. Çünkü unutmayalım ki konvansiyonel terör dönemi çoktan bitti. Artık dijital şiddet çağındayız.

Birçok ülke ulusaşırı imtiyazlarıyla ulusal kanun, kural ve hukuku tanımayan Google, Facebook, Twitter, Instagram, Linkedln, Appstore, Spotify, Apple, Ynandex, Netflix, Steam ve Wikipedia gibi dijital platform, kurum, organizasyon veya şirketlere sıkı denetim getirirken bunların haksız kazançlarını da ağır biçimde vergilendirmeye başladı.

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Adı sosyal medya olan bu platformların kendilerine verdikleri sıfatlara aldanmayalım. Alman yazarde ifade ettiği gibiBuna en çok da sosyal medya dâhildir. Süfli siyasi emellere alet edilen sosyal medya ile diğer dijital platformlar hedef seçilen kişi, kurum veya ülkelere karşı her türhaline gelmiş durumda.Üstelik bu dijital kurumlar, ulusal devletlerinkonumdalar. Dijital devlerin her türlü hak ihlalinin yapıldığı ortamlar haline gelmesi üzerine harekete geçen kimi ülkeler yeni vergi ve yaptırımlarla bukontrol altına almaya ve haksız kazanca dur demeye çalışıyor.Bu çerçevedeçoğu ülkesosyal medya kanallarının daha yoğunhukuki kontrole tabi tutulmalarını veiçeriklerinin de denetlenmelerini öngörenyasalar çıkarıyor.

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Bunun son örneği29 Mayıs tarihindeimzaladığı ve bütün sosyal medyaplatformlarını kapatma ile tehdit ettiğikararnameydi.Küreselci lobilerin tekelindeki sosyal medya platformları ve dijital organizasyonlar sadece Donald Trump ve çevresine değil Türkiye'ye karşı da oldukça 'ideolojik' davranıyor. Daha geçen ay Twitter, AK Parti ile ilişkili olduğunu ileri sürdüğüÖzelliklebunların sosyalhesap olmaktan ziyade nasıl birer şizofrenikile hareket ettiklerini görmemekmümkün değil.Türkiye söz konusu oluncade prim tanımamak lazım. Çünkükendi kişisel ve ulusal çıkarları söz konusu oluncaunutmayalım.İşte bu yüzden hemhem de alçak siyaset sahiplerinedijital ve sosyal medya düzenlemeleri ile ilgili yeniadıolsun.