Bir asır önce Anadolu parantezine alınan Türkiye son yirmi yılda attığı ezber bozan hamlelerle bu emperyalist boyunduruğu zor da olsa kırmayı başardı. Osmanlı'nın mirası üzerinde yükselen ve kuzey ile güneydeki iki hilalin birleşmesiyle bir dolunayı andıran Yeni Türkiye'nin yeni jeopolitik ekseni hareket noktası olarak Basra Körfezi'nden Kuzey Afrika'ya Kızıldeniz'den Balkanlar ve Orta Asya'ya kadar geniş bir coğrafyayı kapsıyor.

Korona salgınındaki üstün performansı ile Libya'da elde edilen tarihi başarıların üst üste geldiği bir süreçte dünya, yeni küresel paradigmanın temel burçlarından birine dönüşen Türkiye'yi gıpta ile izliyor. Evrimsel epidemologlardan Rob Wallace'ın da zarif şekilde ifade ettiği gibi "Salgınlar aslında birer aynadır. Her topluma, millete ve devlete onun gerçek statüsünü gösterirler..."

Almanya hariç ABD, İngiltere ve Fransa gibi birçok batılı ülkenin küresel hiyerarşideki gerçek pozisyonları korona salgını ile net biçimde ortaya çıktı. Burunlarından kıl aldırmayan bu ülkelerin aslında pandemi aynasındaki gibi birer cüce olduklarını bütün dünya gördü.

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Türkiye ise korona sürecinde daha da devleşti. Ayırım yapmadan 120'e yakın ülkenin yardımına koşaraknormlarını ortaya koydu. Bir bakıma pandemi krizinde Türkiye'nin jeo-politik ekseniBu dönemde Türkiye sadece tıbbi cihaz ve teknik destek yardımlarıyla değil ekonominin dinamiklerindeki sevkiyat zinciri ve temel gıdaların tedariki açısından daolarak öne çıktı. Pandemi ile mücadelede dünya Türkiye'nin sağlık alanındaki performansını alkışlamanın yanındadengeleri değiştiren askeri ve siyasi hamlelerini de konuştu.Dışarıdan empoze edilen ithal güvenlik konseptleri yerine kendi tarihi ve sosyo-kültürel kodlarını önceleyen Türkiye, artıkizliyor. Bölgemizde ve küresel dengelerdeki ağırlığı her geçen artan bu diplomasi hamlesi üç stratejik temel üzerinde yükseliyor.Yerli üretim SİHA'ların teknolojisi bugün ABD ve Çin ile aynı düzeyde. SİHA'lar Suriye ve Libya'da da görüldüğü üzere Türk Hava Kuvvetleri'nin en önemli silahlarından biri konumunda.

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İkincisibir barış ve istikrar unsuru haline gelmemiz,dahada parlamasına yol açıyor. Nitekim Yemengibi krizdeki bir çok ülkenin Türkiye'den yardımistemesi bunun bir göstergesidir.Üçüncüsü de Ortadoğu, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'da ABD ve Rusya gibi güçlere rağmenolduğunu ispatlayan Türkiye'nin izlediğiLibya ile imzalanan deniz anlaşmasıyla Türkiye, koyduğu normlarla Akdeniz'i ikiye bölerekBöyleceDoğu Akdeniz'deki petrol ve gazihracatı kontrol altına alındı.Yeni askeri güç stratejileri, Türkiye'nin eskiden Ortadoğu'da yumuşak gücüyle kurduğudaha da pekiştiriyor. Özellikle son dönemlerdeki askeri hamleler emperyal aktörlerinbirer birer bozdu.Bir bakıma savunmadan taarruza geçen Yeni Türkiye,parçalamaya başladı. Bu da Türkiye'nin yeni-jeopolitik eksenini yeniden tanımlamasıyla mümkün oldu.Başta tarihi Osmanlı coğrafyası olmak üzere bütün dünyadır.