Türkiye'nin ağırlığını koymasıyla Libya ve Doğu Akdeniz'deki kirli planları akamete uğrayan ABD liderliğindeki petrol ve gaz çetesi ülkeler, şimdi yedekteki senaryolarını devreye sokmanın hazırlığı içindeler.
Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin Libya'nın en önemli enerji ihraç merkezlerinden Sirte'ye dayanmasından sonra darbeci Halife Hafter'i destekleyen ülkelerdeki panik de had safhaya çıktı.
Sayın Çavuşoğlu liderliğindeki Türk heyetinin dün Trablus'a yaptığı çıkarmadan sonra kuşku yok ki bu panik tavan yapmıştır.
Dolayısıyla ABD liderliğindeki Fransa, Yunanistan, İsrail, BAE, Suudi Arabistan ve Mısır ile bu ittifaktan daha farklı bir yaklaşımla hareket eden Rusya bile Libya'da şu sıralar Türkiye'yi frenlemeye yönelik 'B planlarını' aktive etmekle meşgul.
Şunu unutmayalım ki enerji zengini Libya'ya müdahele eden yabancı aktörlerin Hafter üzerinden yürüttüğü vekâlet savaşı, Türkiye'nin siyasi barış çabalarını sekteye uğratmaya ayarlı.
Haliyle bütün kem gözler kılı kırk yaran bir stratejiyle hareket eden Türkiye'nin üzerinde. Zira 2011'den beri iç savaşın pençesindeki Libya'da zoru başaran Türkiye sayesinde ilk kez ulusal uzlaşı iklimi doğdu.
***Burada Türkiye sadece Rusya'ya değil ABD'ye de Libya'daki barış sürecine müdahil olması için özel bir önem veriyor.
***Libya'yı ikinci Suriye yapma planları çerçevesinde beşinci kol faaliyetlerine başlayan Amerikan medyasında daha şimdiden Hafter'in düştüğü hataya -yani tüm ülkeye sahip olma isteğine- Türkiye'nin desteklediği güçlerin de düştüğü manipülasyonu yapılıyor.