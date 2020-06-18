Türkiye'nin ağırlığını koymasıyla Libya ve Doğu Akdeniz'deki kirli planları akamete uğrayan ABD liderliğindeki petrol ve gaz çetesi ülkeler, şimdi yedekteki senaryolarını devreye sokmanın hazırlığı içindeler.

Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin Libya'nın en önemli enerji ihraç merkezlerinden Sirte'ye dayanmasından sonra darbeci Halife Hafter'i destekleyen ülkelerdeki panik de had safhaya çıktı.

Sayın Çavuşoğlu liderliğindeki Türk heyetinin dün Trablus'a yaptığı çıkarmadan sonra kuşku yok ki bu panik tavan yapmıştır.

Dolayısıyla ABD liderliğindeki Fransa, Yunanistan, İsrail, BAE, Suudi Arabistan ve Mısır ile bu ittifaktan daha farklı bir yaklaşımla hareket eden Rusya bile Libya'da şu sıralar Türkiye'yi frenlemeye yönelik 'B planlarını' aktive etmekle meşgul.

Şunu unutmayalım ki enerji zengini Libya'ya müdahele eden yabancı aktörlerin Hafter üzerinden yürüttüğü vekâlet savaşı, Türkiye'nin siyasi barış çabalarını sekteye uğratmaya ayarlı.

Haliyle bütün kem gözler kılı kırk yaran bir stratejiyle hareket eden Türkiye'nin üzerinde. Zira 2011'den beri iç savaşın pençesindeki Libya'da zoru başaran Türkiye sayesinde ilk kez ulusal uzlaşı iklimi doğdu.

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Burada Türkiye sadece Rusya'ya değil ABD'ye de Libya'daki barış sürecine müdahil olması için özel bir önem veriyor.Nitekim baştaolmak üzere Sayın Çavuşoğlu da hemen her fırsatta ABD'ye Libya'da ateşkes çabalarına katkı sağlaması çağrısında bulunuyor.AncakABD'den bu konuda şu ana kadarnet bir yanıt gelmiş değil. Üstelik Trablus'takimeşru hükümeti desteklediğini sık sık dilegetirmesine rağmen. Türkiye ve Rusya'nınSuriye'de benzer bir işbirliğini Libya'da dahayata geçirmesine karşı çıkan Amerikalıyetkililerin bu sessizliği,yanaolduklarının işareti olarak okunmalı.ABD, Libya'nın tamamını alamasa da Hafter'in belli bir bölgede direnmeye cesaretlendirilmesinin ülkenin şu anki 'farkında. Çünkükimse ABD'den daha iyi bilemez.

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çerçevesindebaşlayan Amerikan medyasında dahaşimdiden Hafter'in düştüğü hataya -yanitüm ülkeye sahip olma isteğine- Türkiye'nindesteklediği güçlerin de düştüğü manipülasyonuyapılıyor.ABD'ninbiraktör olduğunu unutmayalım. Onlara göreeğer Hafter, Trablus hükümeti karşısındazayıflarsa o zaman meşru hükümetin (UMH)Türkiye'ye olan ihtiyacı da zayıflar.Çok uçuk görünse de bu ihtimalin göz ardı edilmemesinde fayda var. Çünkü ABD'nin bu sinsi yaklaşımına farklı endişelerle de olsa Rusya da destek veren bir pozisyon içinde.Bu nedenle AB, ABD, Rusya ve diğer bölgesel güçlerden gelen ateşkes çağrılarına meşru hükümetin çatısı altında bir ulusal uzlaşı sağlanana kadar karşı çıkmak gerekir.Ziratam da Libya'yıABD ve diğer güçlerin kirli planlarına görebölmek demektir.