Türkiye'nin Suriye ve Libya üzerinden Doğu Akdeniz, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da egemen bir aktöre dönüşmesi Atlantik dünyasının adeta uykularını kaçırıyor.

Siz, Fransa'nın öne çıkıp ABD'nin ortalıkta pek görünmediğine aldanmayın. İtalya hariç AB ve ABD ile İsrail, BAE ve Mısır gibi ülkeler, Türkiye'nin kazanımlarına karşı düşmanca bir strateji yürütüyor.

Burada Suriye ve Libya başta olmak üzere Türkiye'nin Rusya ile olan rekabetini Atlantik'in kirli yaklaşımlarından daha farklı bir konumda değerlendirmek gerekir.

Dış politikada pek çok rekabet noktamız bulunan Rusya ile stratejik otonomi içinde hareket ederken Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol çetesi mafyatik ülkelerin liderliğini yapan 'müttefikimiz' ABD ile neredeyse üzerinde anlaştığımız tek bir dış ve iç politika konusu bile yok.

Bu bağlamda ABD ve Fransa ile eşgüdümlü hareket eden Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye seyahatin önünü neden açmadığını sorgulamak artık abestir.

Düşünün 1 Temmuz'dan itibaren 13 ülkeye seyahat yasağını kaldıran ve korona virüsün ilk tespit edildiği Çin vatandaşlarının bile Schengen Bölgesi'ne girişini kolaylaştıran AB'nin seyahat listesinde Türkiye yok.

DSÖ'nün defalarca övdüğü ve objektif verilere göre listede yer alması gereken Türkiye'ye karşı gerekçeleri ise komik... "Vakalar il bazında açıklanmadığı için Avrupalılar kriter belirleyemiyormuş."

Bakalım son bir haftadır il bazında da korona salgını ile ilgili bilgiler veren Türkiye'ye karşı bu sefer hangi bahaneyi ileri sürecekler?

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Oysa Atlantik'in gerçek hedefi başka. Türkiye'ye karşı verdikleri vekâlet savaşını kaybedenler şimdibaşvuruyor.Çünkü önümüzdeki süreçteolacak.Fransa'nıntoplanmayaasıl amacıda bu!Eskiden insan hakları, demokrasi ve ifade özgürlüğü gibi bahanelerle bize saldırırlardı. ŞimdiSuriye, Libya, DoğuAkdeniz, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki yükselişiBatı'yı rahatsız ediyor.Arap Baharı ezildikten sonra Türkiye'ninolduğu hakikatini de hazmedemiyorlar.Lafta Türkiye'yi egemen ülke gören Batı'nın bağımsız iç ve dış politikamızı reddetmesikaynaklanıyor. AncakAtlantik'in Türkiye'yekarşı eli o kadar da güçlü değil.Üstelik Batı'dan gelen saldırılara karşı Asya, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya ve Doğu Akdeniz açılımlarını sürdüren bir Türkiye var.Böylecestratejilerini boşa çıkararak Atlantik'e karşıdaha güçlü hale geliyoruz. Ayrıca Batı'nınLibya bahanesiylefırsatverilmiyor.Şunu unutmayalım ki Libya'dakiAmahinlik yapıp bütün suçu Rusya'ya yıkmayaçalışıyorlar.Libya krizi bize şunu bir kez daha gösterdi ki eskiden olduğu gibi şimdi deBu tehdidiile dengelemek zorundayız. Yoksayeniden tekrar edebilir.