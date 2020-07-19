Dünyanın korona salgını ve ekonomik kriz ile boğuştuğu bir dönemde Pasifik'ten Akdeniz'e Kafkasya'dan Somali'ye uzanan geniş bir coğrafyada vekâlet savaşları yerini artık büyük güçlerle orta sıklet devletlerin karşılıklı gövde gösterilerine ve yer yer de çatışmalarına bıraktı.
ABD ve Çin arasındaki artan gerilimlere ek olarak Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra Rusya ve Türkiye'nin de içinde yer aldığı Suriye ve Libya gibi kriz başlıklarına son olarak Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları eklendi.
12 Temmuz pazar günü Ermeni güçlerin ağır silahlarla saldırdığı Tovuz'dan Bakü- Tiflis-Kars demir yolu, Bakü- Tiflis-Ceyhan petrol boru ve TANAP'ın başlangıcı olan Güney Kafkasya doğal gaz boru hatları geçiyor.
Ermenilerin, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ortak projelerin olduğu Tovuz'u hedef alması çatışmaların savaşa dönüşme riskini artırıyor.
Ne var ki Türkiye'nin Bakü'nün yanında yer alacağını açıklaması Ermenistan'ın sırtını sıvazlayan güçleri paniğe sevk etmiş durumda.
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NATO
üyesi Türkiye'nin sınırında bir savaş tehlikesi bile hassas bir süreçten geçen Rusya için büyük bir yıkım
anlamına gelecektir. Üstelik Türkiye'nin Suriye
ve Libya
'da oyun değiştirici bir faktöre dönüşen SİHA ordusuyla
baş etmek de öyle kolay değil artık.
Hem ABD ve Fransa destekli kirli oyunu
gören hem
de Libya'da sıkışmanın paniğiyle
Türkiye'ye Kafkaslar'da gözdağı
vermeye kalkmanın bedelinin
pahalıya mal olacağını anlayan
Rusya, Erivan ve arkasındaki
güçlerin tezgâhına alet olmamaya
dikkat ediyor. Kremlin'in
sergilediği sağduyulu yaklaşım
bunun işareti. Ancak resmi açıklamalara
pek itibar etmemekte de
fayda var. Zira tam da çatışmaların
sürdüğü bir dönemde Rusya, Karadeniz ve Kafkaslar'da 150 bin askerin katıldığı
dev
bir tatbikat başlattı. Tatbikatın
zamanlaması ister istemez bazı
çevrelerce gövde gösterisi
olarak okunuyor.
Daha önceki açıklamalarında NATO'nun Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar ve Doğu Avrupa'daki yayılmacı politikalarının sadece Rusya'yı değil Türkiye'yi de kuşatmaya yönelik
olduğunu ileri süren Kremlin, şimdi zor bir testle karşı karşıya.
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Moskova'nın Erivan ve Bakü arasındaki krize yaklaşım tarzı bundan sonra Türkiye ile girdiği stratejik ilişkilerin seyrini de
etkileyecektir. Bu nedenle Erivan saldırınca gözler hemen Rusya ve Türkiye'ye çevrildi. Çatışmanın bölgesel hatta küresel bir savaşa yol açıp açmayacağına dair spekülasyonlar
ortalığı kaplamaya başladı. En revaçta olan senaryo ise Suriye ve Libya'da amaçlarına ulaşamayan
ABD ve Fransa gibi ülkelerin Azeri- Ermeni çatışması üzerinden Rusya, Türkiye ve İran'ı karşı karşıya getirmesidir.
Bu ihtimal biraz zor. Çünkü uluslararası ilişkilerde kuraldır... 'İnsanlar birbirlerinin niyetini bilemez ama devletler bilir.'
Rusya, İran ve Türkiye çoğu sorunda az çok bir uzlaşıya varabiliyor. Güç olan şey, Batılı ülkelerin kötü niyetleriyle baş etmek.
Çünkü kazankaybet
mantığıyla hareket eden
Atlantik ile bir uzlaşıya varmak
neredeyse imkânsız.
Bu bağlamda Erivan, istediği desteği göremeyecektir. Rus medyasının da dile getirdiği gibi Sayın Erdoğan ve Putin'in devreye girmesiyle
sorunun tırmanması önlenecektir.
Dolayısıyla 2015'teki jet krizinden sonra ikinci kez Türk-Rus savaşına yatırım yapanlar
yine sukûtu hayale
uğrayacaktır.