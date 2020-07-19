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BERCAN TUTAR
19 Temmuz 2020, Pazar BERCAN TUTAR

Türk-Rus savaşı hayal edenler...

Dünyanın korona salgını ve ekonomik kriz ile boğuştuğu bir dönemde Pasifik'ten Akdeniz'e Kafkasya'dan Somali'ye uzanan geniş bir coğrafyada vekâlet savaşları yerini artık büyük güçlerle orta sıklet devletlerin karşılıklı gövde gösterilerine ve yer yer de çatışmalarına bıraktı.
ABD ve Çin arasındaki artan gerilimlere ek olarak Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra ve 'nin de içinde yer aldığı Suriye ve Libya gibi kriz başlıklarına son olarak Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları eklendi.
12 Temmuz pazar günü Ermeni güçlerin ağır silahlarla saldırdığı Tovuz'dan Bakü- Tiflis-Kars demir yolu, Bakü- Tiflis-Ceyhan petrol boru ve TANAP'ın başlangıcı olan Güney Kafkasya doğal gaz boru hatları geçiyor.
Ermenilerin, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ortak projelerin olduğu Tovuz'u hedef alması çatışmaların savaşa dönüşme riskini artırıyor.
Ne var ki Türkiye'nin Bakü'nün yanında yer alacağını açıklaması Ermenistan'ın sırtını sıvazlayan güçleri paniğe sevk etmiş durumda.

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üyesi Türkiye'nin sınırında bir savaş tehlikesi bile hassas bir süreçten geçen Rusya için büyük bir yıkım anlamına gelecektir. Üstelik Türkiye'nin ve 'da oyun değiştirici bir faktöre dönüşen SİHA ordusuyla baş etmek de öyle kolay değil artık.
Hem ABD ve Fransa destekli kirli oyunu gören hem de Libya'da sıkışmanın paniğiyle Türkiye'ye Kafkaslar'da gözdağı vermeye kalkmanın bedelinin pahalıya mal olacağını anlayan Rusya, Erivan ve arkasındaki güçlerin tezgâhına alet olmamaya dikkat ediyor. Kremlin'in sergilediği sağduyulu yaklaşım bunun işareti. Ancak resmi açıklamalara pek itibar etmemekte de fayda var. Zira tam da çatışmaların sürdüğü bir dönemde Rusya, Karadeniz ve Kafkaslar'da 150 bin askerin katıldığı dev bir tatbikat başlattı. Tatbikatın zamanlaması ister istemez bazı çevrelerce gövde gösterisi olarak okunuyor.
Daha önceki açıklamalarında NATO'nun Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar ve Doğu Avrupa'daki yayılmacı politikalarının sadece Rusya'yı değil Türkiye'yi de kuşatmaya yönelik olduğunu ileri süren Kremlin, şimdi zor bir testle karşı karşıya.

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Moskova'nın Erivan ve Bakü arasındaki krize yaklaşım tarzı bundan sonra Türkiye ile girdiği stratejik ilişkilerin seyrini de etkileyecektir. Bu nedenle Erivan saldırınca gözler hemen Rusya ve Türkiye'ye çevrildi. Çatışmanın bölgesel hatta küresel bir savaşa yol açıp açmayacağına dair spekülasyonlar ortalığı kaplamaya başladı. En revaçta olan senaryo ise Suriye ve Libya'da amaçlarına ulaşamayan ABD ve Fransa gibi ülkelerin Azeri- Ermeni çatışması üzerinden Rusya, Türkiye ve İran'ı karşı karşıya getirmesidir.
Bu ihtimal biraz zor. Çünkü uluslararası ilişkilerde kuraldır... 'İnsanlar birbirlerinin niyetini bilemez ama devletler bilir.'
Rusya, İran ve Türkiye çoğu sorunda az çok bir uzlaşıya varabiliyor. Güç olan şey, Batılı ülkelerin kötü niyetleriyle baş etmek. Çünkü kazankaybet mantığıyla hareket eden Atlantik ile bir uzlaşıya varmak neredeyse imkânsız.
Bu bağlamda Erivan, istediği desteği göremeyecektir. Rus medyasının da dile getirdiği gibi Sayın Erdoğan ve Putin'in devreye girmesiyle sorunun tırmanması önlenecektir.
Dolayısıyla 2015'teki jet krizinden sonra ikinci kez Türk-Rus savaşına yatırım yapanlar yine sukûtu hayale uğrayacaktır.

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