Dünyanın korona salgını ve ekonomik kriz ile boğuştuğu bir dönemde Pasifik'ten Akdeniz'e Kafkasya'dan Somali'ye uzanan geniş bir coğrafyada vekâlet savaşları yerini artık büyük güçlerle orta sıklet devletlerin karşılıklı gövde gösterilerine ve yer yer de çatışmalarına bıraktı.

ABD ve Çin arasındaki artan gerilimlere ek olarak Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra Rusya ve Türkiye'nin de içinde yer aldığı Suriye ve Libya gibi kriz başlıklarına son olarak Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları eklendi.

12 Temmuz pazar günü Ermeni güçlerin ağır silahlarla saldırdığı Tovuz'dan Bakü- Tiflis-Kars demir yolu, Bakü- Tiflis-Ceyhan petrol boru ve TANAP'ın başlangıcı olan Güney Kafkasya doğal gaz boru hatları geçiyor.

Ermenilerin, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ortak projelerin olduğu Tovuz'u hedef alması çatışmaların savaşa dönüşme riskini artırıyor.

Ne var ki Türkiye'nin Bakü'nün yanında yer alacağını açıklaması Ermenistan'ın sırtını sıvazlayan güçleri paniğe sevk etmiş durumda.

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NATO üyesi Türkiye'nin sınırında bir savaş tehlikesi bile hassas bir süreçten geçenanlamına gelecektir. Üstelik Türkiye'nin Suriye ve Libya 'da oyun değiştirici bir faktöre dönüşenbaş etmek de öyle kolay değil artık.Hemgören hemde Libya'da sıkışmanın paniğiyleTürkiye'ye Kafkaslar'da gözdağıvermeye kalkmanın bedelininpahalıya mal olacağını anlayanRusya, Erivan ve arkasındakigüçlerin tezgâhına alet olmamayadikkat ediyor. Kremlin'insergilediği sağduyulu yaklaşımbunun işareti. Ancak resmi açıklamalarapek itibar etmemekte defayda var. Zira tam da çatışmalarınsürdüğü bir dönemde Rusya,devbir tatbikat başlattı. Tatbikatınzamanlaması ister istemez bazıçevrelerce gövde gösterisiolarak okunuyor.Daha önceki açıklamalarında NATO'nun Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar ve Doğu Avrupa'daki yayılmacı politikalarının sadece Rusya'yı değilolduğunu ileri süren Kremlin, şimdi zor bir testle karşı karşıya.

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Moskova'nın Erivan ve Bakü arasındaki krize yaklaşım tarzı bundan sonra Türkiye ile girdiğietkileyecektir. Bu nedenle Erivan saldırınca gözler hemen Rusya ve Türkiye'ye çevrildi. Çatışmanın bölgesel hatta küresel bir savaşa yol açıp açmayacağına dairortalığı kaplamaya başladı. En revaçta olan senaryo iseABD ve Fransa gibi ülkelerin Azeri- Ermeni çatışması üzerindenBu ihtimal biraz zor. Çünkü uluslararası ilişkilerde kuraldır... 'İnsanlar birbirlerinin niyetini bilemez ama devletler bilir.'Rusya, İran ve Türkiye çoğu sorunda az çok bir uzlaşıya varabiliyor. Güç olan şey,Çünkü kazankaybetmantığıyla hareket edenAtlantik ile bir uzlaşıya varmakneredeyse imkânsız.Bu bağlamda Erivan, istediği desteği göremeyecektir. Rus medyasının da dile getirdiği gibisorunun tırmanması önlenecektir.Dolayısıylayine sukûtu hayaleuğrayacaktır.