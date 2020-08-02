Korona salgını nedeniyle şimdiye kadar dünyada 50'yi aşkın yerel ve genel seçim ya ertelendi ya da iptal edildi. Bu kervana şimdi de ABD katılmak istiyor.

3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi başkent Washington'da Demokrat Parti'nin çevresinde toplanan neo-liberal küreselcilerle Cumhuriyetçi Parti'nin etrafında kümelenen faşizan ulusalcılar arasındaki çete savaşları her geçen gün daha da kızışıyor.

Son olarak koronayla ilgili tweetler atan ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerine üç ay kala erteleme önerdi ve attığı mesajı hesabının sabitlenmiş tweeti haline getirdi.

Bunu yapar yapmaz da haliyle muhaliflerin bütün şimşeklerini üzerine çekti hemen. Her şeyden önce Trump'ın seçim tarihini değiştirme yetkisi yok. Bunun için Kongre kararı gerekiyor.

Korona salgını, ırkçılık karşıtı protestolar ve yüzde 33 oranında daralan bir ekonomik krizin pençesindeki Donald Trump'ın hali pek iç açıcı değil.

Ancak bütün zorluklara rağmen Trump'a yönelik bu orantısız öfkenin temelinde aslında Demokratların seçimi hâlâ kazanamayacakları endişesi var.

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Rakibi karşısındazayıf da olsa ikinci kez seçilmeşansı sürüyor. Bu cılız ihtimal bile küreselcilerinadeta uykularını kaçırıyor.Bir diğer ihtimal de Trump ile ona destek verenseçimi kazanmak için her tür provokasyonu devreye sokmaktan çekinmeyeceği gerçeğidir. Zira ABD,bir dönemden geçiyor.Bu bağlamda ABD'de bütün dikkatler daha şimdiden Trump'ın sıkışması halinde devreye sokacağıçevrilmiş durumda.Irkçılık karşıtı protestolarla aslındaTrump'ın önündeki en büyük engel korona salgını nedeniyle normalleşmenin askıya alınması ve buna bağlı olarak ekonomik krizin daha da derinleşmesi riskidir.Aşırı sol ve küreselcilerle ittifak kuranTrump, eğer zorlanırsa Ekim ayında beklenmedik kararlara imza atmaktan çekinmeyecektir.

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