Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Türkiye arasında yükselen tansiyonun asıl provokatörlerinin ABD, İsrail ve Fransa'dan oluşan blok olduğunu unutmayalım.

Oruç Reis araştırma gemisinin Kıbrıs açıklarında 23 Ağustos'a kadar sismik faaliyetlere devam edeceğinin NAVTEX'le (Denizcilere Duyuru) ilan edilmesinin ardından Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan ortalığı ayağa kaldırmaya çalıştı. Ancak alarma geçen Başbakan Kiryakos Miçotakis'in AB ve NATO nezdindeki çabaları sonuçsuz kaldı.

ABD, İsrail ve Fransa dışında kimseden destek bulamadı. ABD ve İsrail'in destekleri ise elçiler düzeyinde kaldı. Sadece İsrail'in Atina büyükelçiliği ile ABD'nin şu an Atina'da görev yapan eski Kiev büyükelçisi (Ukrayna'yı bölen diplomat diye anılıyor) Geoffrey Ross Pyatt, Yunanistan'ın haksızlığını savundu.

Haliyle Kathimerini gazetesi İsrail'in dün sabahki destek mesajını 'gecikmiş bir dayanışma' adımı diye nitelerken Ethnos gazetesi ise ABD'nin tansiyonun düşmesi için iki ülke arasında diyaloğun yeniden başlaması temennisini esefle dile getirdi.

Son olarak NATO ve AB'den de itidalli açıklamalar gelince Yunanistan'daki yalnızlık ve panik havası artmaya başladı. Öyle ki beş günlük Avrupa turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun görüşme listesine son dakika açıklamasıyla Cuma günü Yunan mevkidaşı Nikos Dendias da eklendi. Atina teselli bulsun diye.

***

Dolayısıyla Atina'nın başvurduğu provokasyonuda görüyor.zaten olası bir Yunanistan ve Türkiye çatışmasında taraflarını daha önceden belli etmiş durumda.Hem Türkiye'nin kararlılığı hem de Almanya, İtalya, Rusya ve Çin ile oluşturulangörünüyor. Bu tablo nedeniyle ABD, İsrail ve Fransa, Türkiye düşmanı sert tavrını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı.Çünkü Çin, Fransa ve İngiltere'nin ABD'ye yaklaşmasından sonra küresel mücadelede Türkiye, İtalya ve Almanya ile yakın işbirliğini geliştirmenin arayışı içinde.uzun vadeli ve oldukça kapsamlı yenistratejik anlaşma da Türkiye'nin bölgedekiönemini daha da artırıyor.Rusya ise her ne kadardestekkonularında Türkiye ile farklı cephelerdeyer alsa daki Amerikan kuşatmasını yarmanıntek yolunun Ankara ile stratejik işbirliğiniderinleştirmekten geçtiğini görüyor.Ve önemli krizlerde bu küresel arka planı baz alarakilkesiyle hareket etmeye şimdiye kadar hep önem verdi Kremlin. Son olarakgeriliminde bile bu hassasiyetinden taviz vermedi.

***

Hatta paradoksal şekilde ABD, her ne kadar ülkemiziyaptığı askeri yığınakla vekuşatmaya çalışsa da Rusya ve Çin'i bölgede Türkiye dışında bir aktörün durduramayacağının da farkında.Nitekim Batı'nın ikircikli tavrını gören, dün tarihi bir itirafta bulunarak,dedi. Bu bağlamda taşeronkimse prim tanımıyor.Bunu kavrayanlardan biri deSputnik'e konuşanYunanlı akademisyen,. Türkiye-Libya deniz anlaşmasının bütün maddelerinihayata geçirmekte kararlı. Buyolla Yunanistan'ı müzakere masasınaoturmaya zorluyor" dedi.Öyle görülüyor ki müzakereye yanaşmaması halinde kaybeden Yunanistan olacak. Olası bir askeri krizdesüreci pek de sürpriz sayılmamalıdır.Bunu gören kimi Yunanlı gazeteciler,karşısında sessiz kalan Batı'yı hatırlatıyor.Bu ihtimali sezen, 2 Ağustos tarihliköşesinde "Yeni bir dış politika lazım bize" diyor.Daha krizin ikinci gününde hem Batı dünyası hem de Yunan medyası, siyaseti, diplomasisi ve akademisiderinden kavramış görünüyor.Ama bizimhâlâ vesayetçi zihniyetledünyaya bakmaya devam ediyor. Ne SayınErdoğan'ın liderliğinin anlamını ne desergilediği kararlılığın mahiyetinikavrayacak çaptalar.