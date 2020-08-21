A Haber canlı yayın izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde açıklaması A Haber'de canlı yayınlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı müjde açıklaması, tüm dünya ve Türkiye kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. Türkiye için yeni bir döneme kapı aralayacak olan büyük müjde, saat 15.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Erdoğan'ın müjdeyi açıklayacağı konuşmasından önce birçok tahmin ve haber yayınlandı. Gerçeği ne olduğunu öğrenmeye ise çok az bir zaman kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, birazdan yapacağı son dakika açıklamaları ile müjdeyi tüm dünya ve Türkiye'ye ilan edecek.
Sosyal medyada trend olan, kamuoyunda, kahvehanelerde, evlerde 3 gündür konuşulan neredeyse tek konu olan müjdenin açıklanmasına artık saatler kaldı. Beklenen açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 15.00'de yapacak. Bu büyük açıklama, A Haber'den de canlı yayınlanacak.
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İşte, A Haber canlı yayın izle ekranı;
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ERDOĞAN ÇARŞAMBA GÜNÜ MÜJDEYİ BÖYLE DUYURMUŞTU
Türk milletini yakından ilgilendiren bir hususta 21 Ağustos Cuma gününü hedef gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, müjdeli bir haber vereceğini belirtti. Başkan Erdoğan bu son dakika açıklamasında "Yarın malum Perşembe, ardından Cuma. İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve inanıyorum. Bu müjdenin hayalleri ve rüyası içindeyiz. Cuma günü bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum. Açıklarsam bu işin heyecanı kaybolur" demişti
Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı dev müjdeyi bekliyor | Video
ERDOĞAN'IN MÜJDE İLANI BORSAYI HAREKETLENDİRDİ
Borsa, günü 1.126,80 puandan kapatarak 30 Temmuz tarihinden bu yana en yüksek kapanışı gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın hafta ortasında yaptığı son dakika açıklaması ile Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü 2,09 puanlık artışa 1.126,80 puandan kapatarak 30 Temmuz'dan bu tarafa en yüksek kapanışını yaptı. Toplam işlem hacmi 24,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi de 0,08 değer kaybetti.
REUTERS, MÜJDENİN KARADENİZ'DE 800 MİLYAR METREKÜPLÜK DOĞAL GAZ OLDUĞUNU BELİRTİYOR
Reuters, Türkiye'nin Karadeniz'de 800 milyar metreküp büyüklüğünde doğal gaz rezervi bulduğunu yazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamada yarın Türk milletine müjde vereceğini dile getirmiş, Bloomberg ve haber ajansı Reuters ise, Türkiye'nin Karadeniz'de enerji kaynağı bulduğunu yazmıştı. Reuters'ın bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye'nin Batı Karadeniz'deki Tuna-1 arama bölgesinde 800 milyar metreküp büyüklüğünde doğalgaz rezervi bulduğunu yazdı. Haber ajansı, Türkiye'nin bulunan rezerv ile 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabileceğini öne sürdü. Doğalgaz üretimine 7 ile 10 yıl içinde başlanabileceğini belirten Türk yetkili, yatırım maliyetlerinin 2 ile 3 milyar dolar olacağını öne sürdü.