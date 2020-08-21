A Haber canlı yayın izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde açıklaması A Haber'de canlı yayınlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı müjde açıklaması, tüm dünya ve Türkiye kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. Türkiye için yeni bir döneme kapı aralayacak olan büyük müjde, saat 15.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Erdoğan'ın müjdeyi açıklayacağı konuşmasından önce birçok tahmin ve haber yayınlandı. Gerçeği ne olduğunu öğrenmeye ise çok az bir zaman kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, birazdan yapacağı son dakika açıklamaları ile müjdeyi tüm dünya ve Türkiye'ye ilan edecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MÜJDE AÇIKLAMASI A HABER'DE CANLI YAYINLANACAK

Sosyal medyada trend olan, kamuoyunda, kahvehanelerde, evlerde 3 gündür konuşulan neredeyse tek konu olan müjdenin açıklanmasına artık saatler kaldı. Beklenen açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 15.00'de yapacak. Bu büyük açıklama, A Haber'den de canlı yayınlanacak.

A HABER CANLI YAYIN İZLE

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İşte, A Haber canlı yayın izle ekranı;