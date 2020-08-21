SON DAKİKA: CHP'nin kanalında 'Müjde' hazımsızlığı! Başkan Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef aldılar...

Tele 1 yayınlarında skandalların ardı arkası kesilmiyor. Doğrudan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini hedef alan yayınlar yapan Tele 1'de konukların söyledikleri de her geçen gün daha fazla tepki çekiyor. CHP'nin reklamlar ile fonladığı Tele 1'in yayınına katılan İktisatçı Prof.Dr. Gökhan Çapoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Çapoğlu, ekonomi değerlendirmesinde hiçbir bilimsel tez kullanmadan, Başkan Erdoğan'ın istifası ile her şeyin düzeleceğini söyledi. Çapoğlu'nun skandal sözleri büyük tepki topladı.

Tele 1 TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili skandal sözler | Video

BÜYÜK MÜJDEYİ HAZMEDEMEDİLER

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı büyük müjdeye kilitlenmişken, Tele 1'in bu durumu hazmedemedi. Yayına katılan Prof.Dr. Gökhan Çapoğlu, şu skandal ifadeleri kullandı:

'Biz baş edemiyoruz. Ben bugün itibarıyla istifa ediyorum. Bağımsız yargı ne sonuç verirse, yargılıyorsa da ben ona razıyım' demeli. Türkiye'ye kısa, uzun ve orta vadeli maliyeti olmayan çözüm Sayın Tayyip Erdoğan'ın makamını bırakmasıdır.

"DOLAR 5 TL'YE DÜŞER"

Eksen değişikliğini de göz önüne alırsak, Berat Albayrak'ın dediği, ortaçağı karanlığından Cumhuriyet'in aydınlığına dönüş yaparız demektir. Sayın Erdoğan yarın böyle bir açıklama yapsa yarın dolar 7.35'ten 5 TL'ye düşer. Borsa yükselmeye 200 bine kadar devam eder, işsizlik ve yoksulluk azalmaya başlar...

Muhalif medyadan çirkin oyun! Hayvanlara istismarı perdelediler Başkan Erdoğan’a iftira attılar

Tele 1'in sözde gazetecisi Merdan Yanardağ Sultan 2. Abdülhamid'e hakaret etti

Cuntacıların iftirasına sarıldı! CHP'nin kanalı TELE 1'de Adnan Menderes ile ilgili skandal sözler!