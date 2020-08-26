Can Ataklı'ya 4,5 yıl istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "mağdur" sıfatıyla, Can Ataklı ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

CAN ATAKLI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir televizyon kanalında "Gün Başlıyor" isimli programın sunuculuğunu yapan şüpheli Mustafa Can Ataklı'nın 26 Şubat 2020 tarihli program sırasında Cumhurbaşkanı'na hakarette bulunması üzerine hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen araştırma raporunda, şüpheli Ataklı'nın söz konusu programda, "Şuraya bak ya. Yani taş üzerinde taş kalmıyor. İran'da deprem oluyor tamam, deprem için biz onun kaç katını harcadık. Eee harcadın da ne oldu? Kime ne harcadınız, ya benim param. Ben paramı sormayayım mı? Eşek gibi çalışıyorum, kazanıyorum. Vergimi ödüyorum. 40 yıldır, 50 yıldır bu böyle yaptın mı ? Hadi 40 yıldır yapmıyordu, Atatürk Cumhuriyetiydi onlar. Yapmadı. Sen ne yaptın lan? 17 yıldır oradasın. Yine su basıyor, yine sel basıyor. Yine depremde yıkılıyor. Beceremediniz gitti be" şeklinde söylemlerde bulunduğu kaydedildi.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILANACAK

İddianamede, Can Ataklı'nın savunmasına yer verilerek programda toplanan deprem vergilerinin nereye harcandığı hususunda eleştirilerini dile getirdiğini, Cumhurbaşkanının ismi ve makamını konuşmasında geçirmediğini, herhangi bir imada bulunmadığını belirterek suçlamayı kabul etmediği anlatıldı.

ATAKLI'NIN "CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET" SUÇUNDAN 4,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, dosya kapsamına göre atılı suçu işlediği ifade edilen şüpheli Can Ataklı'nın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Can Ataklı, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.