10 ilde FETÖ operasyonu: 8'i muvazzaf 10 gözaltı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanması'na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Savcılık tarafından şüpheliler hakkında gözaltı kararının alınmasının ardından Balıkesir merkezli Mersin, Diyarbakır, Konya, Kayseri, Ankara, Ardahan, Isparta, İstanbul ve Hatay'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 8'i muvazzaf, 2'si emekli 10 astsubay gözaltına alındı. Ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik arandıkları tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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