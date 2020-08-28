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Son dakika haberi | MSB duyurdu! 'den yeni görüntü

Son dakika haberi: , Sancaktar ile 3'üncü sınıf öğrencilerinin, araştırma gemisine refakat eden TCG Gelibolu ile 'de deniz eğitimleri icra ettiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 28.8.2020 16:48 Son Güncelleme: 28.8.2020 17:03 ABONE OL
Son dakika haberi | MSB duyurdu! Doğu Akdeniz'den yeni görüntü

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, TCG Sancaktar ile Deniz Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencilerinin, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden TCG Gelibolu ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra ettiğini açıkladı.

DOĞU AKDENİZ'DE DENİZ EĞİTİMLERİ

Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "TCG SANCAKTAR ile Açık Deniz Eğitimlerine katılan Deniz Harp Okulu 3'üncü Sınıf Öğrencileri, 27 Ağustos 2020 tarihinde ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat eden TCG GELİBOLU ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra etmiştir." dedi.

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Son dakika haberi | MSB duyurdu! Doğu Akdeniz'den yeni görüntü
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