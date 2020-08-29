İmamoğlu'ndan torpilli atama! Hiçbir kariyeri olmayan Özge Türkyılmaz, İBB’de kariyer danışmanı oldu

Özge Türkyılmaz'ın; CHP Büyükçekmece Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi. Hiçbir kariyeri olmayan Özge Türkyılmaz'ın, İBB'de kariyer danışmanı olması eleştiriliyor.





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