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'dan, 'da Türkiye adına casusluk yapıldığı iddialarına tepki

Sözcüsü , " makamlarınca ülkemiz hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları reddediyoruz. Bu iddiaların arkasında Türkiye karşıtı çevrelerin olduğu aşikardır." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 01:11 Son Güncelleme: 2.9.2020 01:11 ABONE OL
Hami Aksoy'dan, Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığı iddialarına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığına dair iddialar hakkındaki soruya, yazılı açıklama ile cevap verdi.

Aksoy, "Avusturya makamlarınca ülkemiz hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları reddediyoruz. Bu iddiaların arkasında Türkiye karşıtı çevrelerin olduğu aşikardır. Avusturya Hükümetinin, bu iddialardan tamamen gayri-ciddi reflekslerle ülkemizi itham eden sonuçlar çıkarmasını hayretle karşılıyoruz. Yapılan beyanlar, Avusturya siyasetinin, popülist söylem sarmalından ve Türkiye karşıtlığı saplantısından kurtulamadığını da bir kez daha göstermiştir. Bu durumun, Avusturya'daki Türk toplumunun huzurunu kaçırdığı ve Türkiye - Avusturya ilişkilerine zarar verdiği bilinmelidir. Avusturya Hükümetini, sığ iç siyasi hesaplarla Türkiye üzerinden suni gündem peşinde koşmaktan vazgeçip, devlet ciddiyetiyle ve sağduyuyla hareket etmeye ve samimi işbirliğine davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

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Hami Aksoy'dan, Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığı iddialarına tepki
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