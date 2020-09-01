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'ndan ’nin Rumlara silah ambargosunu kaldırmasıyla ilgili açıklama! Müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır"

Son dakika haberi: Dışişleri: , 'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada: "ABD’nin (Rumlara silah ambargosunu kaldırarak) barış ortamını zehirleyen bir karara imza atması müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

AA
Giriş Tarihi: 1.9.2020 21:56 Son Güncelleme: 1.9.2020 22:04 ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD’nin Rumlara silah ambargosunu kaldırmasıyla ilgili açıklama! Müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunun kaldırılması yönünde bugün (1 Eylül) açıkladığı karar Ada'daki iki halk arasındaki eşitliği ve dengeyi yok saymaktadır.

Bu kararın Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulması yönündeki çabaları olumsuz etkileyeceği de muhakkaktır.

Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD'nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır.

ABD'nin bu kararını gözden geçirmesini, bölgede barış ve istikrarın tesisi için mevcut çabalara destek vermesini bekliyoruz.

Aksi takdirde Türkiye, garantör ülke olarak, hukuki ve tarihi sorumluluğuna uygun olacak şekilde Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacaktır.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD’nin Rumlara silah ambargosunu kaldırmasıyla ilgili açıklama! Müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır"
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