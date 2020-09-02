CHP'den terör örgütü üyesine bir destek daha! Özgür Özel, DHKP-C'li Timtik'i savundu

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından başlayan operasyonlarda DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalan ve terör örgütünün talimatıyla cezaevinde açlık grevine başlayan ve hayatını kaybeden DHKP-C'li Ebru Timtik'e CHP Milletvekili Özgür özel sahip çıktı. Açlık grevi sonrasında hayatını kaybeden Ebru Timtik için devleti suçlayan CHP'li özel skandal bir açıklamaya imza attı. Daha önce de terörsitleri savunan CHP'nin bu hareketi şaşırtmadı.
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Sözlerine "Savcı Kiraz'ı da bir kez daha rahmetle anıyoruz"
diye başlayan CHP'li Özgür Özel, daha sonra yaptığı açıklama ile CHP'nin teröristlere verdiği desteği apaçık ortaya serdi. Skandal açıklamalarına devam eden CHP'li Özgür Özel, "Ama adil yargılanma hakkı talep eden ya da sadece bir konser vermek isteyip de ölenler DHKP-C denen eli kanlı terör örgütüyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun inadı arasında kaldıkları için ölmüşlerdir"
dedi.
"ADİL YARGILANMA HAKKI İHLAL EDİLDİ"
CHP'li Özgür Özel DHKP-C'li Ebru Timtik'in adil yargılanma hakkının elinden alındığını iddia ederek devleti suçladı. Skandal açıklamalarının ardı arkası kesilmeyen CHP'li Özel, "Zaten bir terörist varsa teröristler, terörist gibi soruşturulurlar kovuşturulurlar " diyerek adil yargılanma olmadığını savundu. CHP'li Özel: "Adil yargılanma hakkı talebi ve talebin karşılanmasına destek vermek başka bir şeydir" diyerek teröristleri savundu.
SURİYE'DEKİ ÇIĞLIKLARA KULAKLARINI TIKADI
Suriye'deki milyonlarca insanın katil Esad ve terör örgütü YPG/PKKnın yaptığı zulümlere de kulaklarını tıkadı. Sözde ana muhalefet partisi CHP Türkiye'nin bir an önce Katil Esad ile aynı masaya oturmasının gerektiğini savundu.
CHP'li Özgür Özel Türkiye'nin Suriye'de kendi planlarını uygulayabilmesi için Katil Esad ile işbirliği içinde olunmasını ve ortak hareket edilmesi gerektiğini savunarak hayatının kaybeden milyonlarca insanın katledilmesine göz yumulmasını söyledi. Özel: "Biz Türkiye'nin Suriye'de bir an önce Esad rejimi ile öyle istihbarat örgütleri düzeinde değil en üst düzeyde resmi temaslerı gerçekleştirmesi gerektiğini savunuyoruz
" dedi.
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