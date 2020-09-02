CHP'den terör örgütü üyesine bir destek daha! Özgür Özel, DHKP-C'li Timtik'i savundu

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından başlayan operasyonlarda DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalan ve terör örgütünün talimatıyla cezaevinde açlık grevine başlayan ve hayatını kaybeden DHKP-C'li Ebru Timtik'e CHP Milletvekili Özgür özel sahip çıktı. Açlık grevi sonrasında hayatını kaybeden Ebru Timtik için devleti suçlayan CHP'li özel skandal bir açıklamaya imza attı. Daha önce de terörsitleri savunan CHP'nin bu hareketi şaşırtmadı.

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