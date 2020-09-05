CHP'nin önemli ismi Murat Karayalçın'dan Muharrem İnce açıklaması! Ne zamanıdır ne de zemini var

A Haber'e konuşan Karayalçın, "Muharrem İnce bu adımıyla aslında Cumhurbaşkanlığına aday adaylığını başlatmıştır. Türk siyasetinde bugüne kadar böyle bir hamle görmedik. Bin günlük çalışma planı "hareket" anlamına gelmez. Yeni bir yöntem bu" dedi.

Memleket Hareketi ile Muharrem İnce'nin amacı ne? Murat Karayalçın A Haber'e konuştu

Karayalçın, "Sayın İnce ile yaptığımız görüşmede de söyledim. CHP'nin birliğinin bozulmaması gerekiyor. Geriye dönük tartışmaları bırakmalıyız dedim. Eğer bu hareket yeni bir parti haline dönüşmeyecekse zararı olmaz, siyaset alanını genişletir. Ancak siyasette zemin ve zaman önemlidir. Şu anda bu hareketin ne zamanıdır, ne de zemini vardır." açıklamasında bulundu.