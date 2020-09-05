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'nin önemli ismi 'dan açıklaması! Ne zamanıdır ne de zemini var

'de güç kavgası devam ediyor. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan , " bu adımı ile aday adaylığına başlamıştır" dedi. Karayalçın, "Siyasette zemin ve zaman önemlidir. Şu anda bu hareketin ne zamanıdır, ne de zemini vardır." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 5.9.2020 18:38 Son Güncelleme: 5.9.2020 18:52 ABONE OL
CHP'nin önemli ismi Murat Karayalçın'dan Muharrem İnce açıklaması! Ne zamanıdır ne de zemini var

A Haber'e konuşan Karayalçın, "Muharrem İnce bu adımıyla aslında Cumhurbaşkanlığına aday adaylığını başlatmıştır. Türk siyasetinde bugüne kadar böyle bir hamle görmedik. Bin günlük çalışma planı "hareket" anlamına gelmez. Yeni bir yöntem bu" dedi.

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Karayalçın, "Sayın İnce ile yaptığımız görüşmede de söyledim. CHP'nin birliğinin bozulmaması gerekiyor. Geriye dönük tartışmaları bırakmalıyız dedim. Eğer bu hareket yeni bir parti haline dönüşmeyecekse zararı olmaz, siyaset alanını genişletir. Ancak siyasette zemin ve zaman önemlidir. Şu anda bu hareketin ne zamanıdır, ne de zemini vardır." açıklamasında bulundu.

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CHP'nin önemli ismi Murat Karayalçın'dan Muharrem İnce açıklaması! Ne zamanıdır ne de zemini var
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