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Son dakika: 'ın sözde emiri yakalandı

Terör örgütü 'ın sözde emiri , Kayapınar'da bir paçacıda yakalandı.

Giriş Tarihi: 8.9.2020 10:17 Son Güncelleme: 8.9.2020 10:46 ABONE OL
Son dakika: DEAŞ'ın sözde Diyarbakır emiri Nihat Turan yakalandı

Son dakika haber: Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır emiri Nihat Turan, Kayapınar'da bir paçacıda yakalandı.

'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranma kaydı ve 6 yıl üç ay kesilmiş hapis cezası bulunan Nihat Turan'ın Diyarbakır'ın Kayapıar ilçesinde olduğu bilgisi alındı.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Turan, dün bir paçacıda gözaltına alındı.

DEAŞ'ın sözde Diyarbakır emiri Nihat Turan yakalandı | Video

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Son dakika: DEAŞ'ın sözde Diyarbakır emiri Nihat Turan yakalandı
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