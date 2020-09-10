Covid-19 virüsü yeniden yükseliş trendine girerken birçok siyasetçinin de bu hastalığa yakalanması siyasetçilerin de gündemine bu virüsün yeniden girmesine sebep oldu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Korona virüsile ilgili son sözleri sosyal medyada hayli ilgi gördü. Hükümete Korona ile ilgili "akıl ve mantık" önerisinde bulunmak isteyen Kılıçdaroğlu ortaya koyduğu öneri ile gülümsetti.

Kılıçdaroğlu’ndan komik korona açıklaması | Video

Kılıçdaroğlu, " Bir salgın var mı, var. Bütün dünyada var… Yine akılla yine mantıkla mücadele edeceğiz. İki ayaklı… Birincisi önce bulaşmayı engelleyeceksin. Bulaşmanın önüne geçecek engelleri alacaksın. Akıl var mantık var… İkincisi ise hastalık bütün önlemlere rağmen bulaştıysa bunu tedavi edeceksin. Bu kadar basit" dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada alay konusu oldu