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SON DAKİKA: Yıldırım-11 Herekol operasyonu başladı

'te Yıldırım-11 operasyonunun başladığı tarafından yapılan açıklamada resmen ilan edildi. Operasyona bin 3 güvenlik personelinin katıldığı aktarıldı. İşte Herekol adı verilen Yıldırım-11 operasyonuna ilişkin son dakika ayrıntıları;

Giriş Tarihi: 11.9.2020 09:06 Son Güncelleme: 11.9.2020 09:24 ABONE OL
SON DAKİKA: Yıldırım-11 Herekol operasyonu başladı

Bu sabah gelen son dakika bilgisine göre Yıldırım operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Siirt'te Yıldırım-11 Herekol operasyonunun başladığı İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada resmen ilan edildi. Operasyona bin 3 güvenlik personelinin katıldığı belirtildi.

YILDIRIM-11'E BİN 3 PERSONEL KATILIYOR

Operasyona binden fazla güvenlik personelinin katıldığı açıklanırken sabah saatlerinde düğmeye basıldığı belirtildi

NORDUZ OPERASYONUNDA BAŞARI HABERİ

Öte yandan daha önce başlatılan Yıldırım-10 operasyonundan da son dakika haberleri geliyor. Van'ın Gürpınar ilçesinde PKK'ya yönelik düzenlenen 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı mağarada silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) ile tuzaklanmış havan ve top mühimmatı ele geçirildi. Malzemeler mağara ile birlikte imha edildi.

YILDIRIM OPERASYONLARINDA 54 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi, 24 işbirlikçi yakalandı, 112 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği operasyonların halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği kaydedildi.

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SON DAKİKA: Yıldırım-11 Herekol operasyonu başladı
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