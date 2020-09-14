İstanbul için SON DAKİKA! Vali Yerlikaya'dan Kademeli mesai açıklaması

İstanbul'da toplu taşıma araçları ve ortak kullanım alanlarında bir türlü önlenemeyen kabalıklara çare olması ümidiyle gündeme gelen kademeli mesai ve çalışma sisteminin gelip gelmeyeceğine dair tartışmalar başlamıştı. Konuyla ilgili en yetkili ağızdan açıklama gelmiş oldu.

ÇATALCA'DA AÇIKLADI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Çatalca'da ayçiçeği hasadına katıldı. Vali Yerlikaya burada İstanbul'da geçilmesi planlanan kademeli mesai ile ilgili açıklama yaptı. Vali Yerlikaya, "Büyük bir heyecanla, azimle çalışıyoruz. Koronavirüs önlemlerinin şehrimin her yerinde en etkili şekilde alınması noktasında valilik, büyükşehir belediler, kaymakamlıklar, meslek odaları, kolluk kuvvetleri birlikte çalışıyoruz. Mesai saatlerinde, sadece beyaz ve mavi yakalılar değil, sadece kamu değil hep beraber aynı ulaşım araçlarını en verimli ama sağlığımızla ilgili bize sıkıntı yaratmayacak şekilde nasıl kullanacaksak bunun üzerinde duruyoruz. Yakın zamanda İstanbul'a bunu paylaşacağız." dedi