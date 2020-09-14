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için SON DAKİKA! Vali Yerlikaya'dan Kademeli mesai açıklaması

Valisi Ali Yerlikaya yaptığı son dakika açıklamasında İstanbul'da kademeli mesai için "Çalışmalarımız sürüyor, yakın zamanda paylaşacağız" dedi. Yerlikaya'nın Çatalca'da yaptığı açıklamada "en verimli ama sağlığımızla ilgili bize sıkıntı yaratmayacak şekilde nasıl kullanacaksak bunun üzerinde duruyoruz" ifadelerini kullandı

DHA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 17:03 Son Güncelleme: 14.9.2020 17:22 ABONE OL
İstanbul için SON DAKİKA! Vali Yerlikaya'dan Kademeli mesai açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı son dakika açıklamasında "İstanbul'da kademeli mesai konusunda çalışmalarımız sürüyor, yakın zamanda paylaşacağız" dedi. Vali Yerlikaya'nın açıklamalarında çalışmaların detayına ilişkin de ipuçları yer aldı.

BİR SÜREDİR TARTIŞILIYORDU

İstanbul'da toplu taşıma araçları ve ortak kullanım alanlarında bir türlü önlenemeyen kabalıklara çare olması ümidiyle gündeme gelen kademeli mesai ve çalışma sisteminin gelip gelmeyeceğine dair tartışmalar başlamıştı. Konuyla ilgili en yetkili ağızdan açıklama gelmiş oldu.

ÇATALCA'DA AÇIKLADI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Çatalca'da ayçiçeği hasadına katıldı. Vali Yerlikaya burada İstanbul'da geçilmesi planlanan kademeli mesai ile ilgili açıklama yaptı. Vali Yerlikaya, "Büyük bir heyecanla, azimle çalışıyoruz. Koronavirüs önlemlerinin şehrimin her yerinde en etkili şekilde alınması noktasında valilik, büyükşehir belediler, kaymakamlıklar, meslek odaları, kolluk kuvvetleri birlikte çalışıyoruz. Mesai saatlerinde, sadece beyaz ve mavi yakalılar değil, sadece kamu değil hep beraber aynı ulaşım araçlarını en verimli ama sağlığımızla ilgili bize sıkıntı yaratmayacak şekilde nasıl kullanacaksak bunun üzerinde duruyoruz. Yakın zamanda İstanbul'a bunu paylaşacağız." dedi

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İstanbul için SON DAKİKA! Vali Yerlikaya'dan Kademeli mesai açıklaması
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