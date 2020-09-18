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Esenyurt'ta zabıtaya ve taşlı : 4 yaralı

İstanbul Esenyurt’ta zabıtalara kalabalık bir grup tarafından yapıldı. Taş ve bıçakla yaralanan 4 zabıta memurunu yaralayan şüpheliler gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 18.9.2020 20:00 Son Güncelleme: 18.9.2020 20:11 ABONE OL
Esenyurt'ta zabıtaya bıçak ve taşlı saldırı: 4 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta bugün saat 14:40 sularında emniyette 'sokakta zabıtaya mukavemet' ihbarı üzerine harekete geçti.

Zabıtaya taşlı bıçaklı saldırı | Video

ACİL EKİP TAKVİYESİ YAPILDI

Olay yerine giden ekipler acil ekip takviyesi istedi.

BİR ZABITA MEMURU BIÇAKLANDI

Olay yerine meydana gelen kargaşaya son veren ekipler, yaşanan kavgada 1 zabıta memurunun kalçasından bıçaklandığını ve başında darp izleri olduğunu tespit etti.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Diğer 3 zabıta memurunun ise hafif yaralı olduğunu, karşı taraftan da 5 kişinin de hafif yaralı olduğu anlaşıldı. Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenilirken zabıtaları taş ve bıçakla yaralayan 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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Esenyurt'ta zabıtaya bıçak ve taşlı saldırı: 4 yaralı
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