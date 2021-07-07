Video Yaşam İstanbul Esenyurt'ta çocuk parkındaki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Esenyurt'ta çocuk parkındaki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Esenyurt'ta çocuk parkındaki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!
07.07.2021 | 14:33

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Son dakika haberleri... İstanbul Esenyurt'ta bir kişi tartıştığı İbrahim A.'yı züccaciyeden çaldığı bıçakla çocuk parkının ortasında bıçakladı. İbrahim A. hayatını kaybederken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Olay dün akşam saatlerinde Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim A. ile bir kişi parkta tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın ardından çılgına dönen adam, bir zücaciye dükkanına girerek kurban kesimlerinde kullanılan bıçağı çaldı. Parkta oturan İbrahim A.'nın yanına dönen şüpheli, genç adamı göğüs ve karın bölgesinden bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan İbrahim A.'ya çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan müdahalenin ardından İbrahim A., ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise olay yeri ve güvenlik kamerası incelemelerinin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin züccaciyeden bıçağı çaldığı anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


MÜDAHALE ETMEK İSTEDİM
Olay anında yaralıya ilk yardım yapan bir vatandaş, Olayın nasıl olduğunu görmedim. Uzaktan bakınca bir olay olduğunu anladım ve geldim. Müdahale etmek istedim, ilk yardım yapmak istedim. Polis ve ilkyardım ekipleri gelince de benlik bir şey kalmadı. Olmaması gereken bir şeydi, yakınlarına baş sağlığı dilerim dedi.

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