Sabıkası kabarık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSMEK'in çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin; geçmişte de kadınlara hakaret ettiği ortaya çıktı.Şişli'nin, 2006 yılında Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'de (TEİAŞ) genel müdür olduğu dönemde; TEDAŞ yemekhanesinde L.D. ve F.D. adlı kadınlara, "Bu fahişeler bu başkanlıktan gidecek. İstemiyorum. Zaten bir işe de yaramıyorlar" ifadelerini kullanarak hakaret ettiği ve TEİAŞ Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu tarafından yazılı olarak uyarıldığı öğrenildi.İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli; İSMEK bölge sorumlularının da yer aldığı 19 kadına hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıyor.Şişli hakkında, "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.