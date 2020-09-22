Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: FETÖ'ye Van merkezli 12 ilde operasyon: 17 kişi gözaltına alındı

Son dakika: 'ye merkezli 12 ilde operasyon: 17 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... merkezli 12 ilde yapılan operasyonunda örgütün yapılanmasına yönelik 17 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 22.9.2020 08:40 Son Güncelleme: 22.9.2020 08:46 ABONE OL
Son dakika: FETÖ'ye Van merkezli 12 ilde operasyon: 17 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi... Van merkezli 12 ilde yapılan FETÖ operasyonunda örgütün TSK yapılanmasına yönelik 17 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıntılar Geliyor...
FETÖ ve PKK 15 Temmuz ihanetinde birleşti! HDP, PKK ve FETÖ ile birleşip canımızı aldı İstanbul ve İzmir’de 121 FETÖ tutuklaması FETÖ'nün 'mahrem imamı' Konya'da yakalandı FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 131 şüpheliden 94'ü tutuklandı

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: FETÖ'ye Van merkezli 12 ilde operasyon: 17 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA