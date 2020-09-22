Son dakika: FETÖ'ye Van merkezli 12 ilde operasyon: 17 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... Van merkezli 12 ilde yapılan FETÖ operasyonunda örgütün TSK yapılanmasına yönelik 17 şüpheli gözaltına alındı. Son dakika haberi... Van merkezli 12 ilde yapılan FETÖ operasyonunda örgütün TSK yapılanmasına yönelik 17 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntılar Geliyor... FETÖ ve PKK 15 Temmuz ihanetinde birleşti! HDP, PKK ve FETÖ ile birleşip canımızı aldı İstanbul ve İzmir’de 121 FETÖ tutuklaması FETÖ'nün 'mahrem imamı' Konya'da yakalandı FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 131 şüpheliden 94'ü tutuklandı