FETÖ’yü savunan ‘kullanışlı budalalar’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukat yapılanması ile yürüttüğü soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. 2018'den bu yana yapılan teknik takip sonucunda 11 Eylül'de aralarında hakimlerin de bulunduğu çoğunluğu avukat olan 60 şüpheliye yönelik Ankara başta olma üzere 8 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Firari olan şüphelilerin illegal yollardan yurtdışına kaçtığı tespit edildi.

Son dakika: FETÖ'nün avukat yapılanmasına büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var... | Video

TELEFONLARI SIFIRLADILAR

Birçok şüphelinin operasyon anında polise kapıya açmayıp telefonlarını sıfırladıkları tespit edildi. Gaybubet evi olarak kullanılan evlerde avukatlar aracılığıyla 2016'dan bu yana saklanan FETÖ firarisi olan ve örgüt içerisinde aktif faaliyet gösteren şüpheliler de yakalandı. Şüpheli avukatların ihraç olmuş eski hâkimler ile birlikte dava takibi yaptıkları, yapılan savunmaların ihraç hakimler tarafından hazırlanarak avukatların sadece davalara girerek örgütten aldıkları talimatları yerine getirdikleri anlaşıldı. Şüpheli avukatların talimatları dinlemeyen ve etkin pişman olmak isteyen örgüt üyelerini aileleri ile tehdit ettikleri saptandı. Ayrıca tutuklanacak olan kişileri kurtarmak için sözde itirafçı olmalarını sağlayarak yurt dışına kaçmış FETÖ'cülerin isimlerini verdirdikleri belirlendi. Örgüt üyelerinin kendi aralarında 'Kullanışlı Budala' adlandırdıkları aralarında ünlü hukukçularında bulunduğu farklı siyasi görüşe mensup kişileri, insan hakları, uluslararası hukuk söylemleri ile yönlendirerek FETÖ lehine algı oluşturdukları tespit edildi. Kendi aralarındaki yazışmalarda, 'Kullanışlı Budala' ve 'Hedefe giden yol mübahtır' şeklinde söylemlerinin olduğu tespit edildi.







KRİPTO OPERASYONU: 103 GÖZALTI

Öte yandan FETÖ'nün TSK içerisindeki mahrem yapılanması ve avukatlık yapılanmasına yönelik operasyonlarda 103 şüpheli gözaltına alındı. İzmir merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda, 27'si avukat, biri teğmen 55 şüpheli, Balıkesir merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 17 TSK menbusu gözaltına alındı.

FETÖ "izdivaç" faaliyetlerine yeniden başladı! Talimatlar oradan geliyor... Son dakika: FETÖ'nün 'mülakat' oyunu ortaya çıktı! Askeri okullara böyle sızmışlar... SON DAKİKA! FETÖ'cülerin bir hareketi daha deşifre oldu! Hepsini ormana gömmüşler